Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»

После работы иногда хочется включить короткий детектив и не тратить неделю на новый сезон. Именно для такого вечера и существует датский сериал «Убийца змей» (Slangedræber).

Это мрачная криминальная история всего на 4 серии. Один вечер — и вся история закончена.

Детектив из Дании

Сюжет переносит зрителя в мир старой датской полиции. Главный герой — ветеран антинаркотического подразделения Брайн «Смайли» Петерсен. В 1990-е его отряд «Уропатрульен» считался одним из самых жёстких в стране.

Времена изменились. Старые методы расследований больше не допускаются, а подразделение собираются расформировать. Смайли не готов просто уйти со службы. Он решает довести до конца последнее дело — найти убийцу своего информатора.

Сериал на один вечер

Главную роль сыграл датский актёр Пилу Асбек. Его многие знают по сериалам «Правительство», «Расследование» и «Убийство», а также по роли Эурона Грейджоя в «Игре престолов». В «Убийце змей» именно его герой держит на себе всю историю.

Первый сезон включает всего 4 эпизода. Сюжет развивается быстро и без лишних ответвлений. Это мрачная история о полицейском, который готов идти против правил ради справедливости.

Финал получился резким, словно создатели рассчитывали продолжить историю. Но даже в таком виде «Убийца змей» остаётся удачной находкой для тех, кто ищет короткий криминальный сериал на один вечер.