Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»

Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»

10 марта 2026 20:04
Кадр из сериала «Убийца змей»

Не захотите выключать, пока не увидите финальные титры.

После работы иногда хочется включить короткий детектив и не тратить неделю на новый сезон. Именно для такого вечера и существует датский сериал «Убийца змей» (Slangedræber).

Это мрачная криминальная история всего на 4 серии. Один вечер — и вся история закончена.

Детектив из Дании

Сюжет переносит зрителя в мир старой датской полиции. Главный герой — ветеран антинаркотического подразделения Брайн «Смайли» Петерсен. В 1990-е его отряд «Уропатрульен» считался одним из самых жёстких в стране.

Времена изменились. Старые методы расследований больше не допускаются, а подразделение собираются расформировать. Смайли не готов просто уйти со службы. Он решает довести до конца последнее дело — найти убийцу своего информатора.

Сериал на один вечер

Главную роль сыграл датский актёр Пилу Асбек. Его многие знают по сериалам «Правительство», «Расследование» и «Убийство», а также по роли Эурона Грейджоя в «Игре престолов». В «Убийце змей» именно его герой держит на себе всю историю.

Первый сезон включает всего 4 эпизода. Сюжет развивается быстро и без лишних ответвлений. Это мрачная история о полицейском, который готов идти против правил ради справедливости.

Финал получился резким, словно создатели рассчитывали продолжить историю. Но даже в таком виде «Убийца змей» остаётся удачной находкой для тех, кто ищет короткий криминальный сериал на один вечер.

Фото: Кадр из сериала «Убийца змей»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха Читать дальше 10 марта 2026
Если «Невский» и «Первый отдел» уже пересмотрены до дыр: 3 крутых корейских детектива, которые затягивают с первой секунды Если «Невский» и «Первый отдел» уже пересмотрены до дыр: 3 крутых корейских детектива, которые затягивают с первой секунды Читать дальше 10 марта 2026
«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828 «Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828 Читать дальше 9 марта 2026
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании Читать дальше 9 марта 2026
Рейтинг Collider: 10 лучших криминальных сериалов XXI века — 1 место заняла драма «Во все тяжкие», а остальные 9 какие? Рейтинг Collider: 10 лучших криминальных сериалов XXI века — 1 место заняла драма «Во все тяжкие», а остальные 9 какие? Читать дальше 9 марта 2026
Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве Читать дальше 9 марта 2026
«Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас «Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас Читать дальше 9 марта 2026
Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Если кажется, что после «Первого отдела» нечего смотреть: 3 малоизвестных детектива 2017–2021 годов, которые я проглотила за пару вечеров Читать дальше 9 марта 2026
Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5 Чуть от «Великолепного века», чуть от «Рыцаря Семи королевств»: нашла атмосферный исторический сериал с рейтингом 7,5 Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше