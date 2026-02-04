Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже

Меню
4 февраля 2026 13:46
Кадр из фильма «Горничная»

А местная главная героиня даже симпатичнее Сидни Суини.

Иногда будущие «любимые сериалы» находятся абсолютно случайно. Листал агрегаторы, увидел знакомое название, кликнул почти машинально – и внезапно залип.

Российско-украинская «Горничная», вышедшая еще девять лет назад, легко затягивает ровно тем же способом, что и недавний хит со Сидни Суини: обещает одно, а в итоге подсовывает абсолютно другое.

Сюжет строится не вокруг загадочного дома, а вокруг отеля «София» – дела всей жизни Татьяны Коваленко (Екатерина Стулова – включал в том числе и ради нее). Когда влиятельный бизнесмен Роман Полищук решает отобрать у нее имущество, мир героини рушится.

Муж погибает, а сама она, потеряв все, вынуждена начинать с нуля. Чтобы выжить и вернуть свое, Татьяне придется пройти через унижения и временно сменить статус хозяйки на положение почти что прислуги.

Кадр из сериала «Горничная»

Именно сила духа героини и стала для меня главным «крючком». История о женщине, которая, столкнувшись с беспределом и коррупцией, не ломается, а сражается, оказывается удивительно правдоподобной.

На «Кинопоиске» рейтинги двух проектов почти совпадают: 7.4 у фильма с Суини и 7.1 у сериала. Если «Горничная» со Суини – это кровавый детективный триллер, то российская – скорее, социальная драма о выживании и мести в мире, где сильный всегда «правее» слабого.

Так что, если вам зашла атмосфера мрачных тайн и сильные женские роли американского хита, но хочется более «приземленного» и эмоционального сюжета, этот восьмисерийный «скрытый бриллиант» включите хотя бы фоном – есть риск, что оторваться уже не получится.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025), сериала «Горничная»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
