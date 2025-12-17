Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали

VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали

17 декабря 2025 12:48
Кадр из сериала «Лихие», пульт ТВ

В основу легла аналитика Brand Analytics.

VK подвёл итоги года и выбрал главный российский сериал — на основе реальных данных, а не экспертных списков. Проанализировали более 31 миллиарда публичных мнений: посты, комментарии, фото и видео. И результат оказался неожиданным для многих. Лучшим сериалом года стал не «Аутсорс».

Как VK выбирал сериал года

Рейтинг формировался не по просмотрам и не по оценкам критиков. В основу легла аналитика Brand Analytics: считали, какие сериалы чаще всего упоминали пользователи во «ВКонтакте». Учитывались обсуждения, споры, реакции, цитаты — всё, что говорит о живом интересе аудитории.

Первое место в трендах года занял сериал «Лихие» Юрия Быкова. Именно он собрал наибольшее количество упоминаний в соцсети и обошёл всех конкурентов. Для многих это стало сюрпризом: в профессиональной среде чаще говорили о других проектах, но массовый зритель сделал свой выбор.

Почему сработал второй сезон

Второй сезон «Лихих» зашёл заметно сильнее первого. История разогналась, герои стали объёмнее, а интерес к их возможным прототипам только подлил масла в огонь. Сериал начали не просто смотреть, а обсуждать — а именно это и стало решающим фактором в рейтинге.

По версии VK, «Лихие» — главный российский сериал года. Без жюри, без субъективных оценок, только по реакции зрителей. И этот результат ясно показывает: сегодня выигрывают проекты, которые вызывают разговор, а не просто проходят фоном.

Читайте также: 2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?

Фото: Кадр из сериала «Лихие», Legion-Media
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) 300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) Читать дальше 18 декабря 2025
Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Устали от однотипных сериалов НТВ? Есть достойная замена: необычный детектив, который заставит вспомнить «Леона» Бессона Читать дальше 18 декабря 2025
Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8 Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8 Читать дальше 18 декабря 2025
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно Читать дальше 18 декабря 2025
«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году «Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году Читать дальше 18 декабря 2025
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Читать дальше 18 декабря 2025
От Васильева-зэка до «Полдня» по Стругацким: Kion показал 10 сериалов, которые фанаты точно будут обсуждать весь 2026 год — список премьер От Васильева-зэка до «Полдня» по Стругацким: Kion показал 10 сериалов, которые фанаты точно будут обсуждать весь 2026 год — список премьер Читать дальше 18 декабря 2025
Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны Не «Первым отделом» единым: 6 новых детективов НТВ 2025 года, о которых говорили слишком мало, а зря — они шикарны Читать дальше 18 декабря 2025
10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров 10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше