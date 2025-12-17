VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали

VK подвёл итоги года и выбрал главный российский сериал — на основе реальных данных, а не экспертных списков. Проанализировали более 31 миллиарда публичных мнений: посты, комментарии, фото и видео. И результат оказался неожиданным для многих. Лучшим сериалом года стал не «Аутсорс».

Как VK выбирал сериал года

Рейтинг формировался не по просмотрам и не по оценкам критиков. В основу легла аналитика Brand Analytics: считали, какие сериалы чаще всего упоминали пользователи во «ВКонтакте». Учитывались обсуждения, споры, реакции, цитаты — всё, что говорит о живом интересе аудитории.

Первое место в трендах года занял сериал «Лихие» Юрия Быкова. Именно он собрал наибольшее количество упоминаний в соцсети и обошёл всех конкурентов. Для многих это стало сюрпризом: в профессиональной среде чаще говорили о других проектах, но массовый зритель сделал свой выбор.

Почему сработал второй сезон

Второй сезон «Лихих» зашёл заметно сильнее первого. История разогналась, герои стали объёмнее, а интерес к их возможным прототипам только подлил масла в огонь. Сериал начали не просто смотреть, а обсуждать — а именно это и стало решающим фактором в рейтинге.

По версии VK, «Лихие» — главный российский сериал года. Без жюри, без субъективных оценок, только по реакции зрителей. И этот результат ясно показывает: сегодня выигрывают проекты, которые вызывают разговор, а не просто проходят фоном.

