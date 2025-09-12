«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное

Финальная арка «Истребителя демонов» добралась до экранов, и первый фильм трилогии — «Бесконечная крепость» — уже называют одним из главных аниме-событий 2025 года. Критики отмечают: зрителей ждёт великолепная анимация, динамичные бои и трогательные флешбэки, хотя местами темп может сбиваться.
Анимация мирового уровня
Харуо Сотодзаки и студия Ufotable подняли планку даже выше прежнего: динамичная боёвка, детализированные задники и постановка с кинематографическим размахом.
«От замысловатых деталей фона до боевой хореографии — всё выглядит безупречно», — пишет IndieWire.
Сильные эмоции, но замедленный ритм
Критики из The Guardian и GamesRadar+ отмечают, что флешбэки добавляют глубины злодеям и истории, но иногда тормозят экшен. Зрителям, привыкшим к стремительному темпу сериала, придётся запастись терпением.
Бои и визуальное зрелище
Большинство рецензентов сходятся: батальные сцены в «Бесконечной крепости» — одни из лучших в истории франшизы. Screen Anarchy подчёркивает, что хронометраж в 155 минут позволяет показать и дуэли один на один, и массовые схватки, которые захватывают с первых минут.
Для фанатов — праздник, новичкам будет тяжело
Radio Times и io9 напоминают: фильм рассчитан в первую очередь на тех, кто следил за сериалом с самого начала. Новички рискуют потеряться в сюжетных отсылках, но даже для них картинка и экшен способны стать настоящим удовольствием.
Итог
«Бесконечную крепость» называют «визуальным торжеством» и достойным началом финала. Да, фильм страдает от растянутых флешбэков и чувства «собранного сезона», но это не мешает ему оставаться эпичным, эмоциональным и главным событием года для поклонников «Убийцы демонов».
Премьера аниме состоится в кинотеатрах 12 сентября 2025 года.
