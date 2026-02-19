Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вижу лысую голову и сразу выключаю»: зрители НТВ уже на дух не переносят этого актера — суют везде

«Вижу лысую голову и сразу выключаю»: зрители НТВ уже на дух не переносят этого актера — суют везде

19 февраля 2026 15:42
Кадр из сериала «Лепила»

Каждая новая премьера на канале вызывает всё больше споров.

Похоже, НТВ нашёл формулу стабильности: ставим в эфир проверенное лицо — и вперёд. Но часть зрителей уже откровенно негодует. После четырёх сезонов «Лихача», двух сезонов «Акушера» и бесконечных повторов «Пса» канал запускает новый проект с тем же актёром — «Лепила». И вот тут аудитория разделилась.

«Сколько можно лепить Панфилова?»

В комментариях — настоящий шквал эмоций. Кто-то пишет, что «реально уже перебор», кто-то признаётся, что просто переключает канал:

«Вижу лысую голову и сразу выключаю», — шутят зрители.

Есть и более жёсткие формулировки — мол, актёр «везде одинаковый» и проекты с ним уже не вызывают интереса.

При этом многие зрители ждут совсем другие премьеры: «Чёрное солнце 2», «Страх над Невой 2», «Мёртвая точка», «Ночной», «Законник». И раздражение вызывает не столько сам Панфилов, сколько ощущение, что канал игнорирует запрос аудитории.

Но есть и другая сторона

Интересно, что в тех же комментариях хватает защитников. Кто-то честно пишет: «Лепилу буду смотреть». Другие отмечают, что «Лихач» был простым, но вполне смотрибельным, а кому нравится — тот и будет смотреть.

И это, пожалуй, главный момент. Телевизионная сетка строится не на эмоциях в комментариях, а на цифрах рейтингов. Если проекты с Панфиловым продолжают запускать — значит, аудитория у них есть.

Проблема не в актёре?

Скорее всего, зрителей раздражает повторяемость образа. Один и тот же тип героя, схожая манера, похожая подача. Когда актёр становится «лицом канала», неизбежно наступает усталость.

Но в то же время параллельно люди активно обсуждают «Первый отдел 5», ругают ИВИ за неполный сезон, ждут «Чёрное солнце» и продолжают смотреть НТВ.

Так что это не бойкот. Это эмоциональный зрительский диалог. И главное, что вокруг проектов НТВ кипят обсуждения — а это главное.

Фото: Кадр из сериала «Лепила»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет «Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет Читать дальше 20 февраля 2026
Детективов снимают много, но в 2026 году жду этот: детективная история с Кириллом Кяро — анонс многообещающий Детективов снимают много, но в 2026 году жду этот: детективная история с Кириллом Кяро — анонс многообещающий Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Читать дальше 19 февраля 2026
Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером Читать дальше 19 февраля 2026
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно» Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно» Читать дальше 19 февраля 2026
Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Читать дальше 18 февраля 2026
Сходила на «Сказку о царе Салтане» — разочаровала только 1 вещь: что не так в главном хите 2026 года Сходила на «Сказку о царе Салтане» — разочаровала только 1 вещь: что не так в главном хите 2026 года Читать дальше 18 февраля 2026
Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта Читать дальше 18 февраля 2026
Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7 Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7 Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше