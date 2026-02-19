«Вижу лысую голову и сразу выключаю»: зрители НТВ уже на дух не переносят этого актера — суют везде

Каждая новая премьера на канале вызывает всё больше споров.

Похоже, НТВ нашёл формулу стабильности: ставим в эфир проверенное лицо — и вперёд. Но часть зрителей уже откровенно негодует. После четырёх сезонов «Лихача», двух сезонов «Акушера» и бесконечных повторов «Пса» канал запускает новый проект с тем же актёром — «Лепила». И вот тут аудитория разделилась.

«Сколько можно лепить Панфилова?»

В комментариях — настоящий шквал эмоций. Кто-то пишет, что «реально уже перебор», кто-то признаётся, что просто переключает канал:

«Вижу лысую голову и сразу выключаю», — шутят зрители.

Есть и более жёсткие формулировки — мол, актёр «везде одинаковый» и проекты с ним уже не вызывают интереса.

При этом многие зрители ждут совсем другие премьеры: «Чёрное солнце 2», «Страх над Невой 2», «Мёртвая точка», «Ночной», «Законник». И раздражение вызывает не столько сам Панфилов, сколько ощущение, что канал игнорирует запрос аудитории.

Но есть и другая сторона

Интересно, что в тех же комментариях хватает защитников. Кто-то честно пишет: «Лепилу буду смотреть». Другие отмечают, что «Лихач» был простым, но вполне смотрибельным, а кому нравится — тот и будет смотреть.

И это, пожалуй, главный момент. Телевизионная сетка строится не на эмоциях в комментариях, а на цифрах рейтингов. Если проекты с Панфиловым продолжают запускать — значит, аудитория у них есть.

Проблема не в актёре?

Скорее всего, зрителей раздражает повторяемость образа. Один и тот же тип героя, схожая манера, похожая подача. Когда актёр становится «лицом канала», неизбежно наступает усталость.

Но в то же время параллельно люди активно обсуждают «Первый отдел 5», ругают ИВИ за неполный сезон, ждут «Чёрное солнце» и продолжают смотреть НТВ.

Так что это не бойкот. Это эмоциональный зрительский диалог. И главное, что вокруг проектов НТВ кипят обсуждения — а это главное.