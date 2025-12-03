Витя Мясник наведет порядок раз и навсегда: 5 сезон «Полярного» будет финальным?

С 1 декабря на экраны вернулся комедийный сериал «Полярный» — и у Вити Мясника в исполнении Михаила Пореченкова снова началась полная приключений жизнь. На этот раз его ждёт знакомство с взрослым сыном, столкновение со старыми врагами и запуск совершенно нового дела.

А зрители уже задаются вопросами, окончится ли на этом экранная история харизматичного героя.

Сюжет 5 сезона сериала «Полярный»

Кажется, жизнь Виктора наконец-то налаживается — он запускает собственный горнолыжный курорт «Царь-Горы» в родном Полярном. Но прошлое не спешит его отпускать: прямо перед праздниками из тюрьмы выходит его старый недруг по прозвищу Барабуля, а в довершение всего Витя узнаёт, что у него есть взрослый сын Максим, о существовании которого он даже не подозревал.

Теперь вместо подготовки к сезону герою придётся одновременно налаживать отношения с внезапно появившимся наследником и тушить пожары, оставшиеся после его бурной молодости. И неясно, успеет ли Витя разобраться со всем этим хаосом до боя курантов.

Финал сериала «Полярный»

Михаил Пореченков признался, что его герой стал ему почти родным.

«Как родственник, я рад ему, хотя желательно только раз в год видеться. Картина для меня это, в первую очередь, сюжет о том, что, несмотря на все проблемы, важно сохранять в себе человека», — высказался актер.

Шоураннер Дмитрий Малина, в свою очередь, не стал ставить окончательную точку, но отметил, что пятый сезон выглядит логичным завершением пути героя.

«Думаю, это финал для персонажа. Хотя никогда нельзя зарекаться. Так что поживём — увидим», — резюмировал он.

