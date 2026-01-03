Меню
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек

3 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Для зрителей это было большим ударом.

Интриги вокруг закулисья «Клюквенного щербета» давно живут своей отдельной жизнью. Фанаты шутят, что драматургии на площадке порой больше, чем в самом сценарии, а имя Фейзы Дживилек (Ниляй) стабильно всплывает в обсуждениях каждого громкого ухода. И хотя доказательств нет и быть не может, интернет-версии множатся — и создают собственный сериал внутри сериала.

Сибель Ташчиоглу: первый тревожный звонок

Когда Пембе исчезла из сюжета, зрители впали в ступор. Персонаж был ключевым, а Сибель — актрисой, которую искренне любили. В сети сразу появились догадки, что её уход связан не только с решением сценаристов, а с напряжённой атмосферами на площадке.

Фанатские паблики писали, будто между Сибель и Фейзой давно чувствовалось недопонимание, а один из резких комментариев в соцсетях только подлил масла в огонь. Потом был и пропущенный актрисой праздничный ужин — жест, который поклонники расценили как негласное подтверждение холодка в отношениях. Официально — никаких заявлений. Неофициально — обсуждают до сих пор.

Озге Озаджар: точка невозврата

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Уход Озге Озаджар стал вторым эпизодом этой необъявленной саги. По интернет-инсайдам, актрисе было сложно работать рядом с Фейзой, и атмосфера только ухудшалась. На форумах обсуждали их якобы резкий разговор, а затем — стремительное решение сценаристов вывести её из истории.

Официальная версия была о повороте сюжета, но зрители заметили: сцены с Озге редели уже заранее, а её финальная арка напоминала попытку аккуратно «закрыть вопрос». После этого поклонники окончательно уверились: необъяснимых совпадений слишком много.

Сыла Тюркоглу: кульминация споров

Этот громкий уход разнёсся по соцсетям как пожар. Сыла Тюркоглу была лицом сериала, и исчезновение Доа стало ударом даже для тех, кто давно следил за её желанием выйти из проекта. Но фанатские версии тут же сошлись на одном — «дело в Ниляй».

Зрители замечали напряжение между актрисами прежде, и слухи о конфликтном характере Фейзы циркулировали уже не первый сезон. Потом всплыла история о неприятном эпизоде в грим-трейлере — полностью неподтверждённая, но живущая в фанатских чатах как отдельный фольклор. И когда Фейза внезапно отписалась от Сылы после её ухода, обсуждения обрели новый импульс.

Какими бы ни были настоящие причины, феномен «сериал внутри сериала» стал частью успеха «Клюквенного щербета». И когда в финале проект поставит точку, кажется, за кулисами ещё останутся истории, которые фанаты будут разбирать годами — как свой собственный криминальный триллер.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
