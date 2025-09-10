Виноват ли Дятлов в катастрофе на ЧАЭС? Сериал HBO показал одно, но реальность оказалась куда сложнее

Спор «виноват ли Дятлов» вспыхивает каждый раз, когда вспоминают сериал HBO «Чернобыль». Но в реальности всё было грязнее и сложнее, чем удобный образ «злодея у пульта».

После аварии прошёл большой процесс: в июле 1987-го в ДК Чернобыля судили шестерых руководителей станции. Вердикт звучал просто и жестко: нарушения регламента и культуры безопасности, персонал гнал эксперимент любой ценой. Дятлов получил 10 лет. Так государство поставило точку: виноваты люди, а не машина.

Но точка оказалась запятой. Уже в начале 90-х международные отчёты (и обновлённые выводы к 1993-му) признали то, что на суде старательно отодвинули в тень: у РБМК были опасные конструктивные дефекты — положительный паровой эффект, графитовые наконечники стержней, некорректная логика срабатывания AZ-5. Инструкции не предупреждали о сценариях, где «аварийная защита» способна разогнать реакцию до взрыва. Другими словами: операторов судили за игру по правилам, в которых спрятана мина.

Что говорил сам Дятлов? В мемуарах он признаёт собственные просчёты в ту ночь (в том числе безумную попытку «опустить стержни вручную» и общий давящий стиль руководства), но главный акцент делает на технике: «реактор не имел права так себя вести при штатных операциях». Его позиция неприятна, но фактически совпадает с позднейшими техническими разборками: человеческий фактор был, но катастрофу сделала связка — дефектная конструкция + привычка отключать защиты «по плану» + давление сроков «успеть к празднику».

Так виноват ли? Лично — да, в своих решениях и манере давить на смену. Единолично — нет. Чернобыль взорвали не один голос у пульта, а хор: ошибки людей, слепые зоны регламентов и реактор, который сам по себе хранил тайную кнопку «самоуничтожение». Сериал про это и говорит — если честно смотреть.

