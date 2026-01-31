Вин Дизель в соцсетях проговорился о финале «Форсажа 11»: названа точная дата выхода

Были слухи об отмене проекта, но они, к счастью для фанатов, не подтвердились.

Стала известна дата выхода последнего «Форсажа». И объявили ее максимально тихо — без пресс-релизов, трейлеров и официальных заявлений.

Вин Дизель просто выложил пост: кадр из самого первого фильма, несколько строк текста и конкретный день. Этого оказалось достаточно, чтобы стало ясно — финал франшизы действительно состоится.

Как раскрыли дату

В публикации Дизель подтвердил не только дату, но и финальное название картины — «Форсаж: Навсегда». Формулировка звучит не как маркетинговый ход, а как точка в истории, которая тянется больше двадцати лет. Пост выглядел скорее личным, чем промо, и именно поэтому сработал сильнее любого анонса.

«Никто не говорил, что путь будет лёгким... но это наш путь. Тот, который определил нас и стал нашим наследием... А наследие... длится вечно. 17 марта 2028 года! ФОРСАЖ НАВСЕГДА».

Что известно о финале

Ранее выход одиннадцатого фильма планировали раньше, к 25-летию серии, но проект несколько раз откладывался. В какой-то момент из-за финансовых разногласий даже появились слухи об отмене, однако позже съемки все же подтвердили.

Известно, что действие снова вернется в Лос-Анджелес, а сюжет — к уличным гонкам, с которых начиналась история. Также обещано появление Брайана О’Коннера — персонажа Пола Уокера, что для финала выглядит символично.

Теперь у «Форсажа» есть точная дата и окончательное название. Осталось понять, каким именно будет это прощание.