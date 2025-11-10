Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли

«Пятый элемент» остается удивительно современным даже спустя десятилетия после премьеры. Зрители продолжают пересматривать эту картину, находя в ней новые детали. Слухи о возможном сиквеле циркулируют все эти годы, поддерживая надежды поклонников на продолжение истории.

Феноменальная популярность фильма объясняется его культовым статусом. Картина стала важной вехой в развитии фантастики, задав новые стандарты.

Проект принес известность многим создателям, хотя некоторые участники остались в тени. Например, эпизодическая роль Вин Дизеля прошла незамеченной для широкой аудитории.

Вин Дизель в фильме «Пятый элемент»

В начальных сценах «Пятого элемента» происходит любопытный телефонный разговор. Корбен Даллас общается с загадочным персонажем по имени Фингер. А тот называет его «Майором».

Их диалог, балансирующий между дружелюбием и скрытой угрозой, намекает на общее прошлое героев. Однако этот персонаж так и не появляется в кадре

Зрители, смотревшие картину в оригинале, могли отметить знакомый глубокий голос. Это объясняется просто — невидимого собеседника Далласа озвучивал Вин Дизель. Но актер не был упомянут в титрах, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Брюс Уиллис в фильме «Пятый элемент»

Изначально Люк Бессон сомневался, что Брюс Уиллис заинтересуется проектом со скромным бюджетом. Однако актер, уже ставший звездой после «Крепкого орешка», не только согласился на роль, но и идеально воплотил образ Корбена Далласа.

Уиллис признался, что его привлекла не финансовая сторона, а возможность интересно провести время на съемках. Он заключил нестандартный контракт — снизил фиксированный гонорар в обмен на процент от будущих сборов.

Это решение оказалось пророческим: фильм собрал свыше 263 миллионов долларов, многократно окупив труд актера.

