Виктор — настоящий красавчик: новая версия популярной теленовеллы 90-х «Просто Мария» вышла более 10 лет назад, но о ней не все знают

15 февраля 2026 15:42
Кадр из сериала «Просто Мария»

Сериал был переснят рейтинговой телекомпанией.

В 90‑е годы россияне следили за судьбой Марии Лопес. История бедной девушки, которая пережила предательство и потом стала владелицей модного дома, завоевала большую аудиторию. Через годы зарубежные продюсеры решили снять римейк сериала. Новую теленовеллу сняли в Мексике в 2015 году. Проект показал высокие рейтинги. Правда, любовь зрителей в этот раз завоевала не актриса, сыгравшая Марию.

Виктор Карено и Мария Лопес

В оригинальной версии роль Виктора Карено исполнил Хайме Гарсия. По информации канала «Пыльный микрофон», актер скончался в 2021 году. В новой версии имя героя изменили на Кристобаль. Он, как и раньше, является учителем. Ранее поклонницы чаще восхищались внешностью предателя Хуана Карлоса. Виктора же тогда считали менее заметным. В новой версии вся любовь поклонников была отдана именно Виктору.

На главную мужскую роль создатели пригласили актера и модель Фердинандо Валенсию. Его регулярно зовут на модные показы. Валенсия уже снялся более чем в двадцати проектах. В их числе упоминают сериалы «То, что жизнь у меня украла» и «Вернись ко мне».

Роль Марии исполнила актриса Клаудия Альварес. В ее фильмографии также много ролей, в том числе участие в проектах «Мой путь – любить тебя» и «Сразить можно любого».

Что в новой версии

Новая версия сохранила базовую линию сюжета. Она по‑прежнему проходит путь от нищеты к успеху. Мария Лопес покидает родной поселок и отправляется в Мехико в поисках работы. В столице она устраивается служанкой в дом Алехандро Рива Паласио. Молодой студент медицинского вуза влюбляется в нее. Вскоре Мария узнает о беременности. Узнав об этом, Алехандро бросает ее. Оказавшись одна с ребенком, Мария решает мужественно выдержать все испытания судьбы. Однако спустя многие годы их дороги с Алехандро снова пересекаются.

Фото: Кадр из сериала «Просто Мария», кадр из сериала «Просто Мария» (2015)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
