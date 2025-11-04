Меню
Киноафиша Статьи «Клюквенный щербет» покидает Доа и еще три героя — как это может случиться? А вот так!

4 ноября 2025 07:29
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Время для фанатских теорий пришло.

В турецкой драме «Клюквенный щербет» приближается настоящая буря. По словам инсайдеров, зрителей ждут серии, после которых «все будут плеваться кровью, но говорить, что пьют щербет» — метафора, идеально подходящая к накалу страстей.

Четыре прощания

В 113-й серии проект покинут сразу четверо героев — Доа, Фираз, Мустафа и Ишил. Для поклонников это станет эмоциональным ударом: именно на этих персонажах строились ключевые линии последних сезонов. Как именно Доа исчезнет из сюжета, создатели держат в секрете — лишь намекнули, что уход не обязательно связан со смертью, и посоветовали «не пропустить две ближайшие серии».

Тем временем зрители строят теории, как это может произойти. Особенно всех интересует Доа. Намеков на то, что она может просто «уехать», нет — по сюжету девушка бесконечно ругается с Фатихом и бегает к матери. К сожалению, единственный приемлемый вариант для нее — смерть.

«Может Мустафа отомстит Ишил и при этом умрут Доа и Фираз?», «В новой серии даже намеков не было, что Доа может уйти!», «Мустафе надо будет особняк взорвать, чтобы столько персонажей вывести», «Видимо умрет Доа, иначе ее никак не вывести из сюжета», «Опять у них какой-то треш случится», — пишут комментаторы.

Новые лица и союзники

Вскоре в историю войдут новые герои, но главная опора Омера уже определена — им станет Хикмет, глава камеры. Его линия обещает добавить сериалу глубины и мужской драмы: между Омером и Кывылджим назревает разлад, и именно Хикмет поможет герою выдержать удар судьбы.

Разлука, но не конец

Для Омера и Кывылджим наступает непростое время: их ждёт расставание, но не развод. Омер чувствует себя преданным и теряет доверие, а Кывылджим будет отчаянно искать путь к примирению. Эта линия станет эмоциональным центром новых серий — болезненным, но необходимым испытанием для обоих.

113-я серия обещает стать водоразделом всего сезона — с прощаниями, драмы и «бомбами». После неё «Клюквенный щербет» уже не будет прежним — но, как обещают создатели, вкус останется узнаваемым: горько, пряно и невозможно оторваться.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
