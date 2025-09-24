Меню
Наконец-то узнаем о прошлом Пеннивайза! В новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показали прибытие монстра (видео)

24 сентября 2025 19:35
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Что было за 27 лет до событий фильма?

Осень у HBO обещает быть по-настоящему жуткой. 26 октября на экраны выйдет приквел «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — и зрителям предложат вернуться в город, где страх становится частью повседневной жизни.

В новом большом трейлере показали, как всё началось, и почему кошмар Пеннивайза продолжается десятилетиями.

Предыстория, которой не хватало

События приквела переносят зрителей в 1962 год — за 27 лет до оригинального фильма. Дерри снова в опасности: дети начинают исчезать, а в воздухе витает пугающая атмосфера.

В трейлере показан момент, от которого мурашки бегут по коже: огненный шар, из которого на Землю прибывает клоун. Именно так раскрывают прошлое Пеннивайза — пришельца из другого мира, способного превращать страх в оружие.

Кто стоит за проектом

У руля по-прежнему Энди Мускетти, режиссёр обеих картин «Оно», и шоураннер Джейсон Фукс. Этот дуэт уже доказал, что умеет превращать кингівский ужас в зрелищное кино.

Теперь они хотят рассказать историю ещё глубже: в планах показать и события 1935-го, и 1908-го годов, если первый сезон станет хитом.

Звёзды на стороне ужаса

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Вавилон»), Крис Чок («Перри Мейсон»), Тейлор Пейдж («Анатомия страсти») и Билл Скарсгард, который снова примерил на себя образ клоуна-убийцы.

На экране появятся и знакомые ветераны кино — Джеймс Ремар и Мэделин Стоу. Такой состав обещает не только ужасы, но и сильную драму, где человеческий страх станет главной валютой.

Когда ждать премьеру

Первый сезон включает шесть серий, каждая из которых обещает добавить новый слой к легенде Пеннивайза. Если верить трейлеру, зрителей ждёт не просто хоррор, а путешествие в самую глубину кошмара, где детские страхи оживают в реальности.

Ранее портал «Киноафиша» разбирал тизер сериала.

Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
