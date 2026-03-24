Вестерос после них уже не был прежним: 3 лучших серии «Игры престолов» по версии Collider

24 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «Игра престолов»

Каждый эпизод переворачивал правила игры с ног на голову.

У «Игры престолов» было много громких серий, но есть эпизоды, после которых уже невозможно смотреть сериал по-старому. Именно такие моменты, по версии портала Collider, и стали настоящими вершинами шоу. Я выбрала три серии, которые не просто впечатляют, а буквально объясняют, почему о «Игре престолов» до сих пор спорят и говорят.

«Рейны из Кастемере»

По версии Collider, именно «Рейны из Кастамере» — один из главных телевизионных шоков в истории. Та самая Красная свадьба не просто убила Робба и Кейтилин Старк, а окончательно разрушила иллюзию, что у хороших героев в этом мире есть защита.

Эта серия работает не только за счет жестокости, хотя ее здесь более чем достаточно. Она страшна тем, как хладнокровно сериал обрывает целую линию надежды и показывает: в Вестеросе любовь, честь и верность не гарантируют вообще ничего.

«Битва бастардов»

Collider отдельно выделяет «Битву бастардов» как одну из самых технически совершенных серий всего сериала. И это тот случай, когда громкие слова действительно оправданы: эпизод выглядит так, будто его снимали не для телевидения, а для огромного экрана.

Но главное здесь не только масштаб. Это серия, в которой личная ненависть, отчаяние и жажда мести сходятся в одной точке, а победа Старков ощущается почти физически — как долгожданный вдох после слишком долгого кошмара.

«Ветра зимы»

Если верить Collider, «Зимние ветры» — лучший финал сезона во всей «Игре престолов». И с этим трудно спорить, потому что серия буквально переполнена большими моментами: месть Арьи, отплытие Дейенерис, признание Джона и, конечно, триумф Серсеи.

Особенно сильной эту серию делает то, как красиво в ней сочетаются шок, трагедия и чувство надвигающейся новой эпохи. Это эпизод, после которого кажется, что сериал вышел на максимум — и именно поэтому его так больно вспоминать сейчас.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия Читать дальше 27 марта 2026
Харренхолл — проклят ли он? Правда о главном замке Вестероса, от которой мурашки по коже Харренхолл — проклят ли он? Правда о главном замке Вестероса, от которой мурашки по коже Читать дальше 26 марта 2026
В книгах Мартин не убил Кейтилин Старк, а позволил ей жить в хоррор-версии: эту линию полностью вырезали из «Игры престолов» В книгах Мартин не убил Кейтилин Старк, а позволил ей жить в хоррор-версии: эту линию полностью вырезали из «Игры престолов» Читать дальше 23 марта 2026
Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила Читать дальше 23 марта 2026
Главный спойлер к «Рыцарю Семи Королевств» выдал Джоффри в 4 сезоне «Игры престолов»: пересмотрите 1 серию Главный спойлер к «Рыцарю Семи Королевств» выдал Джоффри в 4 сезоне «Игры престолов»: пересмотрите 1 серию Читать дальше 23 марта 2026
Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого Читать дальше 23 марта 2026
Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ Пока все с ума сходят по «Первому отделу», есть и другой детективный сериал из 4 сезонов — достойный конкурент хиту НТВ Читать дальше 26 марта 2026
История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь Читать дальше 26 марта 2026
У Netflix в копилке есть сериал про путешествия во времени без единого изъяна: 3 сезона — и даже финал не подкачал У Netflix в копилке есть сериал про путешествия во времени без единого изъяна: 3 сезона — и даже финал не подкачал Читать дальше 26 марта 2026
