Весельчак У, привет: спин-офф «Сто лет тому вперед» со сборами 1,5 млрд рублей обещает перевернуть вселенную Булычева — даже дата премьеры известна

Новый виток вселенной Кира Булычёва уже запущен: в 2027 году появится фильм «Весельчак У» — история того самого космического пирата, который однажды застрял в Москве 2024 года.

Александр Петров снова в роли, съёмки идут с середины ноября, а премьеру назначили на апрель 2027 года — вот еще подробности.

История, которую зрителям не показали

Если «Сто лет тому вперед» рассказывал про школьника Колю, случайно шагнувшего в 2124-й, то спин-офф вернёт зрителя именно туда, где в оригинале стояла пауза. Год, который Весельчак У провёл в настоящем времени, — пропущенный кусок истории, который теперь станет центральным.

Масштабы растут

Режиссёр Александр Андрющенко возвращается и пообещал сделать проект «в два раза круче» первого фильма. Звучит смело, но именно он в своё время вытянул оригинал до блокбастера с яркими сценами и живыми персонажами.

Теперь ставки выше: больше экшена, больше фантастики и больше самого героя, о котором зрители знали слишком мало.

Почему франшиза получила продолжение

Оригинал собрал 1,5 млрд рублей при бюджете 900 млн и получил уверенные 7,6 на «Кинопоиске». Не оглушительный рекорд, но вполне достаточный, чтобы сценарист Андрей Золотарёв продолжил строить вселенную. Если «Весельчак У» выстрелит — продолжений может быть много.

Петров снова в центре внимания

Параллельно актёр готовится к съёмкам второго сезона «Камбэка». Похоже, ближайшие годы он проведёт в режиме прыжков между эпохами — от космических пиратов до современной сатиры.