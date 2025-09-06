Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вещь из «Уэнсдэй» — не просто рука без тела: во 2 сезоне наконец стала известна его кровавая история

Вещь из «Уэнсдэй» — не просто рука без тела: во 2 сезоне наконец стала известна его кровавая история

6 сентября 2025 08:27
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Зрители не ожидали такого поворота.

Фанаты всегда любили Вещь за его юмор и преданность, но во 2 сезоне сериал «Уэнсдэй» раскрыл по-настоящему мрачную тайну этого персонажа. Оказалось, что у руки есть кровавая биография, и она тесно связана с историей хайдов.

Рука Айзека

В 5 серии второго сезона раскрывается правда: Вещь — это не случайный персонаж, а бывшая рука ученого Айзека. Именно он был другом Гомеса и хотел вылечить свою сестру Франсуазу от болезни хайдов.

Ради эксперимента Айзек пошел на ужасные жертвы: вырыл могилу для Гомеса и даже лишился собственной руки.

Как рука обрела жизнь

После того как Мортиша сорвала его эксперимент, Айзек погиб. Но его отрубленная рука обрела самостоятельность и превратилась в Вещь.

Этот символичный момент делает персонажа куда глубже: Вещь — не просто помощник Уэнсдей, а живое напоминание о жутких экспериментах прошлого.

Вещь против создателя

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

В финале сезона именно Вещь ставит точку в истории ожившего Айзека, вырвав его сердце. Этот момент воспринимается как поэтическая справедливость: рука отвернулась от своего хозяина и встала на сторону Уэнсдей.

Что это значит для будущего

Теперь Вещь — не просто комический элемент или верный друг героини. Он — ключ к пониманию того, что зло может породить добро, а самые тёмные эксперименты иногда дают светлый результат. Но кто знает, какие еще секреты хранит эта рука?

Ранее мы писали: Посмотрела 4 серии второго сезона «Уэнсдей» за вечер и нашла один жирный минус: Netflix в этот раз конкретно оплошался.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше