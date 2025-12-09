Весь мир знает Хюррем, как рыжую бестию, но так ли было в реальности? Только два человека смогли описать ее внешность

Устойчивый образ огненной султанши Хюррем родился не в гареме султана Сулеймана, а на съемочной площадке «Великолепного века». Мерьем Узерли покрасили в рыжий, а парики, мигавшие то морковным, то красным, то коричневым, лишь усилили эффект. Но чем дальше смотришь в историю, тем сложнее удержать этот привычный оттенок в голове.

Откуда вообще взялась рыжая легенда

Европейские художники XVII–XIX веков писали Роксолану так, как представляли себе «экзотическую султаншу» восточных гаремов. В реальности они её не видели, да и увидеть не могли — мусульманским женщинам позировать для портретов было запрещено, а гарем охранялся жёстче любой крепости. Поэтому на полотнах Хюррем варьируется от блондинки до шатенки, а рыжий цвет стал скорее художественной фантазией, чем документом эпохи.

Что говорят источники

Хюррем чаще всего называют славянкой — без строгого разделения между Россией и Украиной, как это принято сегодня. У славян действительно встречаются и светлые, и «с рыжинкой» волосы, но ярко-рыжий оттенок всегда был редкостью. Даже термины для обозначения цвета волос в разных языках не совпадают: то, что для итальянца «rosso», для славянина — «русый».

Два человека, которые видели её своими глазами

У нас есть только два свидетеля, заявивших, что действительно видели Хюррем: венецианец Тревизано и посланник шерифа Мекки Юсуф. И оба описывали женщину далеко не рыжеволосую. Юсуф даже подчеркнул: «она блондинка с ярко-голубыми глазами и длинными косами… сияние её кожи было поразительным» — и писал он о Хюррем, которой уже перевалило за пятьдесят.

Почему же рыжей её считает весь мир

Привычка видеть Роксолану огненной красавицей появилась задолго до телевидения — так её ярче и драматичнее изображали европейские художники. Но окончательно стереотип закрепил «Великолепный век»: миллионы зрителей теперь ассоциируют Хюррем именно с медным блеском волос Мерьем Узерли. В итоге мы привыкли к образу, которого, вероятнее всего, не существовало.

Историческая Хюррем — почти наверняка блондинка или светло-русая. Рыжий цвет — лишь эффектный художественный миф, который оказался слишком красивым, чтобы спорить.

