Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вы замечали в «Барбоскиных» эти странности? Ладно дети не видят, но взрослые-то точно обращали внимание

23 марта 2026 09:25
Кадр из мультсериала «Барбоскины»

Некоторые персонажи действительно кажутся на редкость странными, и это порождает конспирологичекие предположения.

Российский мультсериал «Барбоскины» давно стал культовым. История о большой семье собак покорила зрителей ещё в 2011 году. Но даже у самых внимательных поклонников остаются вопросы. Некоторые загадки персонажей так и не разгаданы.

Например, всего один раз за все сезоны в кадре мелькнул загадочный сосед. Потом он бесследно исчез, будто его и не было. В той серии Барбоскины смотрели телепередачу прямо через окно чужой квартиры.

Вдруг в кадре появилась рука с пультом и выключила телевизор. Зрители заметили интересную деталь. Рукав на одежде был очень похож на стиль дедушки Барбоскиных. Но по сюжету он живёт на чердаке, а не в соседней квартире.

Что касается закадычной подруги Розы, то её личность долго оставалась загадкой. Она фигурировала только в телефонных разговорах. Однако внимательные зрители разглядели имя на экране мобильного телефона. Там было написано «Соня».

Ещё один таинственный собеседник — хвастливый приятель Дружка. Многие ошибочно думали, что это Тимоха. Но его поведение совсем не вяжется с образом зазнайки, который любит приукрасить свои достижения. Так что личность этого хвастуна остаётся под вопросом.

Отдельная история — робот Робик. Этот персонаж возник всего в одной серии. Его создали специально для Розы, но она выбрала живое общение с Тимохой, и робот больше не понадобился.

Кадр из мультсериала «Барбоскины»

Не до конца ясна и роль Коли Шпица. По всем признакам, этому персонажу готовили более значимую сюжетную линию. Но по каким-то причинам его либо удалили из сценария, либо отложили его появление на неопределённый срок.

Фото: Кадры из мультсериала «Барбоскины»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше