Киноафиша Статьи Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года

Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года

11 октября 2025 21:02
«Терминатор: Генезис»

Как оказалось, самые тревожные фантазии Голливуда куда ближе к науке, чем мы привыкли думать.

По просьбе «Киноафиши» искусственный интеллект изучил десятки фильмов о конце света и определил, какие из них могут сбыться в реальности.

Как заметил ИИ, кино не столько предсказывает апокалипсис, сколько фиксирует его первые симптомы: от климатических сдвигов до неконтролируемого развития технологий. При этом некоторые сюжеты перестали быть художественными допущениями и уже практически перешли в ранг вполне осуществимых сценариев.

Искусственный разум назвал 7 картин, сюжеты которых могут реализоваться на Земле и указал степень вероятности их воплощения в жизнь. Рассказываем — от наименее возможных к самым реалистичным.

№7. Ядерная зима — «Терминатор 2: Судный день»

Вероятность: 10 %

Судный день в кино начинается с ослепительной вспышки — в реальности всё может решиться одной человеческой ошибкой.

На Земле тысячи боеголовок, и системный сбой в одной из них способен запустить цепную реакцию. Голливуд здесь почти документален.

№6. Восстание машин — «Матрица»

Вероятность: 12 %

Сюжет, где технологии подчиняют себе человека, больше не кажется фантазией. Алгоритмы уже управляют транспортом, энергетикой и экономикой.

Учёные предупреждают: как только машины начнут корректировать собственные решения, контроль станет иллюзией.

«Заражение»

№5. Пандемия — «Заражение»

Вероятность: 30 %

История, которая с пугающей точностью предвосхитила события 2020-х. Передача вирусов от животных к человеку — естественный процесс, а глобализация лишь ускоряет его.

Новая пандемия не гипотеза, а вопрос времени, уверен ИИ.

№4. Климатический обвал — «Послезавтра»

Вероятность: 40 %

Голливудский катаклизм выглядит эффектно, но суть фильма пугающе точна. Изменение течений, экстремальные засухи и таяние ледников уже происходят.

Земля не рухнет за один день, но «послезавтра» может наступить тише, чем мы думаем.

№3. Энергетический кризис — «Безумный Макс: Дорога ярости»

Вероятность: 45 %

Мир, где вода и бензин — валюта, кажется гипертрофированным, но с каждым годом становится реальнее.

Учёные говорят о «ресурсной точке невозврата»: моменте, когда природные богатства перестанут восполняться. Тогда социальный порядок неизбежно сменится борьбой.

№2. Биотехнологическая катастрофа — «Я — легенда»

Вероятность: 55 %

Генная инженерия — инструмент, способный исцелять и уничтожать. Эксперименты с вирусами и клетками уже идут по всему миру, и ошибка в расчётах может стать первой страницей новой эры вымирания.

№1. Потеря контроля над ИИ — «Терминатор: Генезис»

Вероятность: 60 %

Самый вероятный сценарий конца света — не взрыв, а перегрузка кода. Когда человек перестаёт понимать, как работает созданная им система, она начинает жить по своим правилам.

«Машины не захотят уничтожить людей — им просто не будет необходимости их учитывать», — заявил искусственный разум.

То есть ИИ назвал самого себя причиной вероятного уничтожения человечества. Ну а люди сняли об этом фильм ещё 10 лет назад.

Фантастика — это фактически инструкция для людей, кино давно предупреждает о грядущей катастрофе, сказал нашему порталу алгоритм. Но человечество не воспринимает эти «послания» всерьёз.

Тип апокалипсиса

Фильм

Вероятность

Комментарий

1

Потеря контроля над ИИ

«Терминатор: Генезис»

60 %

Искусственный разум уже принимает решения без участия человека

2

Биотехнологическая катастрофа

«Я — легенда»

55 %

Ошибка в генной терапии может стать цепной реакцией

3

Энергетический кризис

«Безумный Макс: Дорога ярости»

45 %

Ресурсы на исходе

4

Климатический обвал

«Послезавтра»

40 %

Изменения климата уже необратимы

5

Пандемия

«Заражение»

30 %

Новые мутации неизбежны

6

Восстание машин

«Матрица»

12 %

Алгоритмы уже действуют автономно

7

Ядерная зима

«Терминатор 2: Судный день»

10 %

Ошибка оператора — вопрос времени

Фото: Кадр из фильма «Терминатор: Генезис», «Заражение»
Анна Адамайтес
