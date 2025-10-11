По просьбе «Киноафиши» искусственный интеллект изучил десятки фильмов о конце света и определил, какие из них могут сбыться в реальности.
Как заметил ИИ, кино не столько предсказывает апокалипсис, сколько фиксирует его первые симптомы: от климатических сдвигов до неконтролируемого развития технологий. При этом некоторые сюжеты перестали быть художественными допущениями и уже практически перешли в ранг вполне осуществимых сценариев.
Искусственный разум назвал 7 картин, сюжеты которых могут реализоваться на Земле и указал степень вероятности их воплощения в жизнь. Рассказываем — от наименее возможных к самым реалистичным.
№7. Ядерная зима — «Терминатор 2: Судный день»
Вероятность: 10 %
Судный день в кино начинается с ослепительной вспышки — в реальности всё может решиться одной человеческой ошибкой.
На Земле тысячи боеголовок, и системный сбой в одной из них способен запустить цепную реакцию. Голливуд здесь почти документален.
№6. Восстание машин — «Матрица»
Вероятность: 12 %
Сюжет, где технологии подчиняют себе человека, больше не кажется фантазией. Алгоритмы уже управляют транспортом, энергетикой и экономикой.
Учёные предупреждают: как только машины начнут корректировать собственные решения, контроль станет иллюзией.
№5. Пандемия — «Заражение»
Вероятность: 30 %
История, которая с пугающей точностью предвосхитила события 2020-х. Передача вирусов от животных к человеку — естественный процесс, а глобализация лишь ускоряет его.
Новая пандемия не гипотеза, а вопрос времени, уверен ИИ.
№4. Климатический обвал — «Послезавтра»
Вероятность: 40 %
Голливудский катаклизм выглядит эффектно, но суть фильма пугающе точна. Изменение течений, экстремальные засухи и таяние ледников уже происходят.
Земля не рухнет за один день, но «послезавтра» может наступить тише, чем мы думаем.
№3. Энергетический кризис — «Безумный Макс: Дорога ярости»
Вероятность: 45 %
Мир, где вода и бензин — валюта, кажется гипертрофированным, но с каждым годом становится реальнее.
Учёные говорят о «ресурсной точке невозврата»: моменте, когда природные богатства перестанут восполняться. Тогда социальный порядок неизбежно сменится борьбой.
№2. Биотехнологическая катастрофа — «Я — легенда»
Вероятность: 55 %
Генная инженерия — инструмент, способный исцелять и уничтожать. Эксперименты с вирусами и клетками уже идут по всему миру, и ошибка в расчётах может стать первой страницей новой эры вымирания.
№1. Потеря контроля над ИИ — «Терминатор: Генезис»
Вероятность: 60 %
Самый вероятный сценарий конца света — не взрыв, а перегрузка кода. Когда человек перестаёт понимать, как работает созданная им система, она начинает жить по своим правилам.
«Машины не захотят уничтожить людей — им просто не будет необходимости их учитывать», — заявил искусственный разум.
То есть ИИ назвал самого себя причиной вероятного уничтожения человечества. Ну а люди сняли об этом фильм ещё 10 лет назад.
Фантастика — это фактически инструкция для людей, кино давно предупреждает о грядущей катастрофе, сказал нашему порталу алгоритм. Но человечество не воспринимает эти «послания» всерьёз.
