Как оказалось, самые тревожные фантазии Голливуда куда ближе к науке, чем мы привыкли думать.

По просьбе «Киноафиши» искусственный интеллект изучил десятки фильмов о конце света и определил, какие из них могут сбыться в реальности.

Как заметил ИИ, кино не столько предсказывает апокалипсис, сколько фиксирует его первые симптомы: от климатических сдвигов до неконтролируемого развития технологий. При этом некоторые сюжеты перестали быть художественными допущениями и уже практически перешли в ранг вполне осуществимых сценариев.

Искусственный разум назвал 7 картин, сюжеты которых могут реализоваться на Земле и указал степень вероятности их воплощения в жизнь. Рассказываем — от наименее возможных к самым реалистичным.

№7. Ядерная зима — «Терминатор 2: Судный день»

Вероятность: 10 %

Судный день в кино начинается с ослепительной вспышки — в реальности всё может решиться одной человеческой ошибкой.

На Земле тысячи боеголовок, и системный сбой в одной из них способен запустить цепную реакцию. Голливуд здесь почти документален.

№6. Восстание машин — «Матрица»

Вероятность: 12 %

Сюжет, где технологии подчиняют себе человека, больше не кажется фантазией. Алгоритмы уже управляют транспортом, энергетикой и экономикой.

Учёные предупреждают: как только машины начнут корректировать собственные решения, контроль станет иллюзией.

№5. Пандемия — «Заражение»

Вероятность: 30 %

История, которая с пугающей точностью предвосхитила события 2020-х. Передача вирусов от животных к человеку — естественный процесс, а глобализация лишь ускоряет его.

Новая пандемия не гипотеза, а вопрос времени, уверен ИИ.

№4. Климатический обвал — «Послезавтра»

Вероятность: 40 %

Голливудский катаклизм выглядит эффектно, но суть фильма пугающе точна. Изменение течений, экстремальные засухи и таяние ледников уже происходят.

Земля не рухнет за один день, но «послезавтра» может наступить тише, чем мы думаем.

№3. Энергетический кризис — «Безумный Макс: Дорога ярости»

Вероятность: 45 %

Мир, где вода и бензин — валюта, кажется гипертрофированным, но с каждым годом становится реальнее.

Учёные говорят о «ресурсной точке невозврата»: моменте, когда природные богатства перестанут восполняться. Тогда социальный порядок неизбежно сменится борьбой.

№2. Биотехнологическая катастрофа — «Я — легенда»

Вероятность: 55 %

Генная инженерия — инструмент, способный исцелять и уничтожать. Эксперименты с вирусами и клетками уже идут по всему миру, и ошибка в расчётах может стать первой страницей новой эры вымирания.

№1. Потеря контроля над ИИ — «Терминатор: Генезис»

Вероятность: 60 %

Самый вероятный сценарий конца света — не взрыв, а перегрузка кода. Когда человек перестаёт понимать, как работает созданная им система, она начинает жить по своим правилам.

«Машины не захотят уничтожить людей — им просто не будет необходимости их учитывать», — заявил искусственный разум.

То есть ИИ назвал самого себя причиной вероятного уничтожения человечества. Ну а люди сняли об этом фильм ещё 10 лет назад.

Фантастика — это фактически инструкция для людей, кино давно предупреждает о грядущей катастрофе, сказал нашему порталу алгоритм. Но человечество не воспринимает эти «послания» всерьёз.

№ Тип апокалипсиса Фильм Вероятность Комментарий 1 Потеря контроля над ИИ «Терминатор: Генезис» 60 % Искусственный разум уже принимает решения без участия человека 2 Биотехнологическая катастрофа «Я — легенда» 55 % Ошибка в генной терапии может стать цепной реакцией 3 Энергетический кризис «Безумный Макс: Дорога ярости» 45 % Ресурсы на исходе 4 Климатический обвал «Послезавтра» 40 % Изменения климата уже необратимы 5 Пандемия «Заражение» 30 % Новые мутации неизбежны 6 Восстание машин «Матрица» 12 % Алгоритмы уже действуют автономно 7 Ядерная зима «Терминатор 2: Судный день» 10 % Ошибка оператора — вопрос времени

