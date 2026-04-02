Кэмерон до сих пор сомневается, нужны ли 4 и 5 части «Аватара» — одной фразы хватило, чтобы напугать фанатов

2 апреля 2026 17:09
Кадр из фильма «Аватар» (2009)

В целом продолжение уже в работе, но закончат ли его?

Когда кажется, что у «Аватара» всё расписано на годы вперёд, всплывает деталь, которая ломает всю картину. Четвёртая и пятая части вроде бы запланированы, но внутри самой франшизы нет главного — уверенности. И дело не в студии, а в Кэмероне.

Съёмки готовят — решения нет

Производство «Аватара 4» должно стартовать в ближайшее время, подготовка уже идёт, а первый акт и вовсе снят заранее. В графике релизов значатся 2029 и 2031 годы, что выглядит как чёткий план.

Однако этот план существует скорее на уровне индустрии. Внутри самой истории всё гораздо менее определённо, чем может показаться.

Джеймс Кэмерон не первый раз ставит под сомнение продолжение «Аватара». Он прямо говорит, что окончательного решения о движении дальше у него нет, даже несмотря на уже начатую работу.

«Чтобы было совершенно ясно, мы ещё даже не приняли решение о том, двигаться ли дальше… вероятно, да, но не на 100%», — признаёт режиссёр. Для проекта такого масштаба это звучит почти как стоп-сигнал.

Франшиза на паузе в голове автора

Параллельно Кэмерон продолжает возвращаться к другим идеям, включая «Фантастическое путешествие», которое давно называет проектом мечты. «Аватар» при этом остаётся главным обязательством, но не обязательно главным выбором.

В итоге складывается редкая ситуация, когда продолжение официально существует, но внутренне ещё не принято. Четвёртая и пятая части оказываются не гарантией, а вопросом, на который пока нет окончательного ответа.

Фото: Кадр из фильма «Аватар» (2009)
Екатерина Адамова
