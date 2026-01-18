Меню
Киноафиша Статьи Вернулся в родной город после трагедии — и вскрыл тайну, о которой молчали годы: мини-сериал «Другой инспектор», который многие пропустили зря

18 января 2026 15:13
«Другой инспектор»

Переезд после смерти жены становится для героя началом расследования, к которому он оказался не готов.

Если вы ищете хороший криминальный мини-сериал, вот один вариант, который легко могли пропустить.

Новый итальянский мини-сериал «Другой инспектор» вышел достаточно тихо, но за шесть эпизодов успевает рассказать полноценную криминальную историю.

Инспектор без привычного статуса

Здесь нет полицейских звезд и громких расследований — в центре обычный трудовой инспектор, который постепенно понимает, что старое дело из прошлого его семьи было закрыто слишком быстро.

Трудовой инспектор Доменико (играет Чезаре Боччи) известен принципиальностью и тем, что в прошлом участвовал в ликвидации крупной сети нелегалов в Калабрии и Базиликате. После смерти жены он возвращается в родной город с дочерью Амалией, рассчитывая на спокойную жизнь и работу без лишних конфликтов.

В Лукке его поддерживают мать, сестра и Алессандро — друг семьи, прикованный к инвалидной коляске. Много лет назад он вместе с отцом Доменико попал в аварию на стройке. Тогда гибель отца признали несчастным случаем, и эта версия долгие годы не вызывала сомнений.

Работа приводит к личной тайне

Занимаясь служебными проверками, Доменико начинает замечать странные совпадения. Документы, старые дела и разговоры с местными постепенно складываются в другую картину.

Расследование смерти отца перестает быть абстрактным и напрямую угрожает самому инспектору.

Детектив без привычных ходов

«Другой инспектор» сознательно избегает стандартных жанровых решений. Здесь нет эффектных погонь и громких разоблачений. Сюжет строится на проверках, разговорах и давлении, которое оказывается куда опаснее открытого конфликта.

Формат и ритм

Мини-сериал состоит из шести серий по 50 минут. История развивается последовательно, без резких скачков, делая акцент на деталях и причинно-следственных связях. Рейтинг IMDb — 6,2.

Также прочитайте: Почти «Незнакомцы в поезде», но только после развода: британский сериал «Клуб мести» играет на тех же струнах

Фото: Кадр из сериала «Другой инспектор»
Анна Адамайтес
