Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Верность никому не хранил — даже Хюррем: сколько рабынь было у Сулеймана?

Верность никому не хранил — даже Хюррем: сколько рабынь было у Сулеймана?

2 сентября 2025 22:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

На содержание гарема уходили большие суммы.

За роскошными стенами дворца Топкапы скрывался целый мир. В то время как сериал «Великолепный век» показал только трёх знаменитых фавориток Сулеймана — Гюльфем, Махидевран и Хюррем, — реальный султанский гарем напоминал скорее шумный и многолюдный город.

Новых девушек привозили постоянно — из самых отдалённых провинций империи. Хотя точных списков не сохранилось, историки сходятся во мнении: под сводами гарема одновременно могли проживать сотни женщин.

Число наложниц в гареме Сулеймана

Историки нашли весьма изящный способ выяснить, сколько же наложниц действительно было у султана Сулеймана. Они использовали данные османских бухгалтеров, которые скрупулезно фиксировали все выплаты обитательницам гарема.

Архивные документы преподнесли настоящий сюрприз историку Лесли Пирс. Оказалось, что султанский гарем напоминал тщательно структурированную корпорацию с четкой системой финансовых градаций. При общем штате около 300 женщин, их материальное положение разительно отличалось.

Скромные служанки довольствовались символическими шестью асперами, в то время как калфы (старшие служанки) получали уже шестьдесят — целое состояние по меркам того времени. У избранных наложниц жалование варьировалось уже до 200 серебряных монет.

Особый статус имели личные фаворитки правителя — их содержание превосходило обычные выплаты в десять раз.

Из многочисленного гарема султана Сулеймана лишь 160 женщин постоянно проживали в покоях Топкапы, при этом ближе всего к нему были около 17 девушек.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Самый большой гарем

Османские султаны буквально соревновались за звание обладателя самого большого гарема. Абсолютным рекордсменом стал Селим II — согласно историческим записям, в его дворце проживало от 365 до 500 наложниц.

Султан Ибрагим I проводил в гаремных покоях практически всё время, отдавая предпочтение обществу наложниц перед государственными делами. Его современники отмечали, что правитель редко появлялся за пределами частной резиденции.

Мурад III демонстрировал особый подход: сохраняя глубокую привязанность к супруге Сафие-султан, он одновременно значительно расширил гаремный комплекс. Плоды этой политики оказались впечатляющими — после кончины султана осталось 19 законных сыновей и более 30 дочерей, что стало рекордом даже по меркам османской династии.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Великолепный век» скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше