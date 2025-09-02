Верность никому не хранил — даже Хюррем: сколько рабынь было у Сулеймана?

За роскошными стенами дворца Топкапы скрывался целый мир. В то время как сериал «Великолепный век» показал только трёх знаменитых фавориток Сулеймана — Гюльфем, Махидевран и Хюррем, — реальный султанский гарем напоминал скорее шумный и многолюдный город.

Новых девушек привозили постоянно — из самых отдалённых провинций империи. Хотя точных списков не сохранилось, историки сходятся во мнении: под сводами гарема одновременно могли проживать сотни женщин.

Число наложниц в гареме Сулеймана

Историки нашли весьма изящный способ выяснить, сколько же наложниц действительно было у султана Сулеймана. Они использовали данные османских бухгалтеров, которые скрупулезно фиксировали все выплаты обитательницам гарема.

Архивные документы преподнесли настоящий сюрприз историку Лесли Пирс. Оказалось, что султанский гарем напоминал тщательно структурированную корпорацию с четкой системой финансовых градаций. При общем штате около 300 женщин, их материальное положение разительно отличалось.

Скромные служанки довольствовались символическими шестью асперами, в то время как калфы (старшие служанки) получали уже шестьдесят — целое состояние по меркам того времени. У избранных наложниц жалование варьировалось уже до 200 серебряных монет.

Особый статус имели личные фаворитки правителя — их содержание превосходило обычные выплаты в десять раз.

Из многочисленного гарема султана Сулеймана лишь 160 женщин постоянно проживали в покоях Топкапы, при этом ближе всего к нему были около 17 девушек.

Самый большой гарем

Османские султаны буквально соревновались за звание обладателя самого большого гарема. Абсолютным рекордсменом стал Селим II — согласно историческим записям, в его дворце проживало от 365 до 500 наложниц.

Султан Ибрагим I проводил в гаремных покоях практически всё время, отдавая предпочтение обществу наложниц перед государственными делами. Его современники отмечали, что правитель редко появлялся за пределами частной резиденции.

Мурад III демонстрировал особый подход: сохраняя глубокую привязанность к супруге Сафие-султан, он одновременно значительно расширил гаремный комплекс. Плоды этой политики оказались впечатляющими — после кончины султана осталось 19 законных сыновей и более 30 дочерей, что стало рекордом даже по меркам османской династии.

