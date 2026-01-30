Меню
Вернется ли Танос в «Секретных войнах»: в «Мстителях» такое уже было, когда смерть обнуляли по щелчку пальца

30 января 2026 15:42
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Возможно, этот персонаж еще появится на экране.

После «Мстителей: Финал» казалось, что история Безумного Титана завершена окончательно. Танос погиб, Тони Старк пожертвовал собой, а Marvel начала новую фазу с другими героями и ставками. Но чем ближе «Секретные войны», тем настойчивее звучит один вопрос: а правда ли Танос ушёл навсегда?

Возвращение — почти правило жанра

В комиксах Marvel смерть редко бывает финальной точкой, и Танос — не исключение. Он умирал и возвращался не раз, становясь только опаснее. Киновселенная тоже давно приучила зрителей к таким трюкам: Локи, агент Коулсон и не только. А «Секретные войны» — идеальная почва для подобных сюжетов, ведь речь идёт о мультивселенной, альтернативных версиях героев и реальностях, которые сталкиваются между собой.

Что говорит Джош Бролин

Сам Джош Бролин, чьё имя давно стало синонимом Таноса, не отмахивается от слухов. Актёр подчёркивал, что готов вернуться, если это будет оправдано историей:

«Танос должен вписываться в сюжет. Если есть смысл — я за».

И это важная оговорка: Marvel вряд ли станет воскрешать злодея просто ради эффектного камео.

Причём тут братья Руссо

Дополнительное топливо слухам добавляет возвращение Джо и Энтони Руссо — именно они снимали «Войну бесконечности» и «Финал». В комиксах есть версия, где Танос появляется в «Секретных войнах» не как главный антагонист, а как фигура куда сложнее и неожиданнее. Возможно, Marvel пойдёт именно этим путём — и тогда нас ждёт совсем другой Танос.

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
