Вернется ли «Клюквенный щербет» после каникул: будущее сериала под угрозой из-за скандала с Фатихом

Поклонники турдизи бьют тревогу: на родине сериалов случились громкие задержания. Среди фигурантов оказался и актёр Догукан Гюнгер, который исполняет одну из главных ролей в сериале «Клюквенный щербет».

Эта ситуация может не только поставить крест на его карьере, но и на будущем всей картины. Сейчас проект ушел на новогодние каникулы, с которых рискует не вернуться.

Скандал с Догуканом Гюнгером

Новый год в турецкой индустрии развлечений начался с громкого дела. В ходе специальной операции полиция задержала более двадцати человек, связанных с незаконным оборотом веществ.

Среди подозреваемых оказались и известные медийные лица. В частности, был задержан и отправлен на сдачу анализов актёр Догукан Гюнгер, звезда нашумевшего сериала «Клюквенный щербет». Также в поле зрения следствия попала Эзги Эйюбоглу, сыгравшая роль Айбиге-хатун в легендарном «Великолепном веке».

Официальные обвинения пока не предъявлены. Расследование продолжается, и его окончательные выводы ещё не обнародованы.

«Клюквенный щербет»

2026 год начался с паузы в трансляции многих турецких проектов. И «Клюквенный щербет» стоял в этом ряду особняком. Новый эпизод проекта должен выйти 9 января — пауза минимальная по сравнению с конкурентами.

Правда, теперь в свете задержания Догукана Гюнгера, неясно, не захотят ли продюсеры продлить перерыв. Актер играет Фатиха, центрального персонажа истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.