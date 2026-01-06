Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вернется ли «Клюквенный щербет» после каникул: будущее сериала под угрозой из-за скандала с Фатихом

Вернется ли «Клюквенный щербет» после каникул: будущее сериала под угрозой из-за скандала с Фатихом

6 января 2026 14:44
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

У исполнителя роли возникли проблемы с законом.

Поклонники турдизи бьют тревогу: на родине сериалов случились громкие задержания. Среди фигурантов оказался и актёр Догукан Гюнгер, который исполняет одну из главных ролей в сериале «Клюквенный щербет».

Эта ситуация может не только поставить крест на его карьере, но и на будущем всей картины. Сейчас проект ушел на новогодние каникулы, с которых рискует не вернуться.

Скандал с Догуканом Гюнгером

Новый год в турецкой индустрии развлечений начался с громкого дела. В ходе специальной операции полиция задержала более двадцати человек, связанных с незаконным оборотом веществ.

Среди подозреваемых оказались и известные медийные лица. В частности, был задержан и отправлен на сдачу анализов актёр Догукан Гюнгер, звезда нашумевшего сериала «Клюквенный щербет». Также в поле зрения следствия попала Эзги Эйюбоглу, сыгравшая роль Айбиге-хатун в легендарном «Великолепном веке».

Официальные обвинения пока не предъявлены. Расследование продолжается, и его окончательные выводы ещё не обнародованы.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

«Клюквенный щербет»

2026 год начался с паузы в трансляции многих турецких проектов. И «Клюквенный щербет» стоял в этом ряду особняком. Новый эпизод проекта должен выйти 9 января — пауза минимальная по сравнению с конкурентами.

Правда, теперь в свете задержания Догукана Гюнгера, неясно, не захотят ли продюсеры продлить перерыв. Актер играет Фатиха, центрального персонажа истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Клюквенный щербет»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовые «Сумерки» могут перезапустить как блокбастер-ремейк: Белла Свон уже в деле Культовые «Сумерки» могут перезапустить как блокбастер-ремейк: Белла Свон уже в деле Читать дальше 7 января 2026
У «Аватара 4» будет новый режиссер? Тоже Джеймс, но не Кэмерон — и это изменит всё на Пандоре У «Аватара 4» будет новый режиссер? Тоже Джеймс, но не Кэмерон — и это изменит всё на Пандоре Читать дальше 7 января 2026
В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так? В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так? Читать дальше 6 января 2026
Сколько же всего наложниц было у Сулеймана: чтобы показать всех, даже 155 серий «Великолепного века» бы не хватило Сколько же всего наложниц было у Сулеймана: чтобы показать всех, даже 155 серий «Великолепного века» бы не хватило Читать дальше 6 января 2026
Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря Читать дальше 6 января 2026
Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов Читать дальше 6 января 2026
Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана Читать дальше 5 января 2026
«Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года «Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года Читать дальше 4 января 2026
Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Читать дальше 4 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше