Вернется ли Альфи Соломонс в фильме «Острые козырьки»: ответ прозвучал еще до официальной премьеры

Вернется ли Альфи Соломонс в фильме «Острые козырьки»: ответ прозвучал еще до официальной премьеры

20 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Поклонников не обрадует такой поворот событий.

Новость о фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек» сопровождалась множеством теорий. Главный вопрос — вернется ли Альфи Соломонс, персонаж Тома Харди, который чудом выжил в сериале. Теперь ответ известен — и он не самый радостный.

Почему Альфи не будет в фильме

Несмотря на то, что герой Харди пережил события оригинального сериала, создатели решили не включать его в новую историю. Альфи был одним из самых харизматичных персонажей «Острых козырьков», и его отсутствие точно заметят.

Для многих зрителей он оставался «занозой» для Томми Шелби — непредсказуемым союзником, который мог в любой момент изменить правила игры.

О чем будет фильм «Острые козырьки»

Сюжет фильма переносит историю в период Второй мировой войны. Томми Шелби возвращается в Бирмингем, чтобы выполнить новое задание, связанное с военными событиями.

В проекте появятся новые лица: Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган, который сыграет сына Томми — Дьюка Шелби. Также к роли Ады Торн вернется Софи Рандл.

Почему это важное решение

Отсутствие Альфи может означать, что история станет более сосредоточенной на самом Томми и его семье. Это шанс для франшизы переосмыслить себя и выйти на новый уровень.

Но одно ясно уже сейчас: без Тома Харди «Острые козырьки» будут ощущаться совсем иначе.

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
