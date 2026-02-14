«Вере придётся вернуть доверие своего мужа»: Вожакина фактически раскрыла главный поворот «Первого отдела-5»

«Первый отдел» возвращается с 5 сезоном уже в понедельник, и для зрителей НТВ это давно больше, чем просто процедурал про следствие.

За четыре сезона сериал приучил к жёстким делам, внутренним конфликтам и героям, которые платят за принципиальность личной жизнью. Новый сезон обещает сместить фокус именно туда — в зону, где работа и дом больше не существуют отдельно.

Личное выходит на первый план

Создатели не скрывают: ставки растут не только в расследованиях. Персонажам придётся разбираться с последствиями своих решений, а прошлые ошибки напомнят о себе в самый неудобный момент. Особенно это касается Веры Брагиной, для которой служба всегда была делом чести.

В середине сезона зрителей ждёт более глубокий взгляд на её мотивацию и характер. Об этом прямо говорит исполнительница роли Елена Вожакина.

«В пятом сезоне будет много событий, которые ещё больше раскроют мою героиню Веру Брагину как персонажа и объяснят её поведение, почему она так рьяно борется за справедливость. Это будет связано и с личной жизнью, и с неудачами в работе. Но главное то, что Вере придётся вернуть доверие своего мужа, своей семьи и детей. Поэтому на первый план выходят личные отношения»

Когда форма уже не спасает

Пятый сезон делает ставку не на громкость преступлений, а на цену, которую платят следователи. «Первый отдел» всегда держался на ощущении реальности, и теперь эта реальность бьёт по самому больному.

Справедливость требует жертв, а семья редко готова ждать. Вопрос только один: что останется у героя, когда дело будет раскрыто?