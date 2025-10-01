Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вербовщик, ребенок.. вы серьезно? «Алиса в пограничье» набрала 200 млн часов просмотра, но зрители видят в нем лишь копию «Игры в кальмара»

Вербовщик, ребенок.. вы серьезно? «Алиса в пограничье» набрала 200 млн часов просмотра, но зрители видят в нем лишь копию «Игры в кальмара»

1 октября 2025 17:09
Кадры из сериала «Алиса в Пограничье», «Игра в кальмара»

Уж очень много совпадений в этих двух дорамах.

Новый сезон «Алисы в Пограничье» на Netflix получился зрелищным и кровавым: смертоносные испытания, град горящих стрел, напряжённые дуэли и новые персонажи, которых бросают в безжалостный мир.

Но чем дальше идёт сюжет, тем сильнее зрители чувствуют дежавю. Атмосфера и отдельные сцены подозрительно напоминают финал «Игры в кальмара». И тут возникает вопрос: японский хит потерял собственный голос или совпадение слишком уж очевидное?

Сходство, которое бросается в глаза

Фанаты сразу заметили несколько элементов, которые перекликаются с корейским шоу. Вербовщик, появляющийся в ключевой сцене, напоминает известный приём «Кальмара». Финальная игра с ребёнком будто перекликается с кульминацией корейской драмы.

Даже финальные кадры, снятые в Лос-Анджелесе и намекающие на возможное продолжение за пределами Японии, воспринимаются как прямая параллель. Всё это делает сравнение неизбежным и вызывает споры: случайность это или осознанная попытка сыграть на чужом поле?

Почему сравнение кажется обидным

«Алиса в Пограничье» стартовала раньше, чем «Кальмар», и всегда имела собственный стиль. Манга Харо Асо вышла в 2010 году, а первый сезон сериала стал самым популярным японским проектом Netflix, набрав более 200 миллионов часов просмотра всего за четыре недели.

Второй сезон закрепил успех и оставил финальный намёк с картой джокера. Но третий, несмотря на громкий старт и попадание в топ-10 Netflix уже через два дня, получил заметно более низкие оценки: средний балл на IMDb — 7.8, на «Кинопоиске» — 7.7, а на Rotten Tomatoes рейтинг упал с 82 % у первого сезона до 67 % у третьего.

Итог

Сравнения с «Игрой в кальмара» сегодня звучат на каждом шагу, и в них есть правда: новые игры и финальные сцены действительно повторяют чужие приёмы. Но у «Алисы в Пограничье» есть то, чего нет у конкурента, — личная история Арису, его взросление и готовность любить и защищать Усаги.

Вот только остаётся вопрос: сумеет ли сериал вернуть себе самобытность и снова удивить зрителей, или навсегда останется «японским кальмаром» с рейтингом, который уже стремительно скатывается вниз? Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал, чем хорош сериал. Обязательно прочтите.

Фото: Кадры из сериала «Алиса в Пограничье», «Игра в кальмара»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
10 лучших дорам Netflix, которые втянули в фанбазу миллионы зрителей — теперь очередь за вами: даже скептик начнет гуглить айдолов 10 лучших дорам Netflix, которые втянули в фанбазу миллионы зрителей — теперь очередь за вами: даже скептик начнет гуглить айдолов Читать дальше 2 октября 2025
Если «Начало» было головоломкой, то «Бессонные дни» — это лабиринт без выхода: фантастика, детектив и ваши ночи без сна Если «Начало» было головоломкой, то «Бессонные дни» — это лабиринт без выхода: фантастика, детектив и ваши ночи без сна Читать дальше 1 октября 2025
Меньше или больше: сколько серий в 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» и почему зрителей ждет сюрприз Меньше или больше: сколько серий в 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» и почему зрителей ждет сюрприз Читать дальше 30 сентября 2025
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток Читать дальше 2 октября 2025
Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь Читать дальше 1 октября 2025
Комета, цунами и новый ледниковый период: 3 фильма о катастрофах, один из которых несправедливо затмила слава «Армагеддона» Комета, цунами и новый ледниковый период: 3 фильма о катастрофах, один из которых несправедливо затмила слава «Армагеддона» Читать дальше 1 октября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше