Вербовщик, ребенок.. вы серьезно? «Алиса в пограничье» набрала 200 млн часов просмотра, но зрители видят в нем лишь копию «Игры в кальмара»

Уж очень много совпадений в этих двух дорамах.

Новый сезон «Алисы в Пограничье» на Netflix получился зрелищным и кровавым: смертоносные испытания, град горящих стрел, напряжённые дуэли и новые персонажи, которых бросают в безжалостный мир.

Но чем дальше идёт сюжет, тем сильнее зрители чувствуют дежавю. Атмосфера и отдельные сцены подозрительно напоминают финал «Игры в кальмара». И тут возникает вопрос: японский хит потерял собственный голос или совпадение слишком уж очевидное?

Сходство, которое бросается в глаза

Фанаты сразу заметили несколько элементов, которые перекликаются с корейским шоу. Вербовщик, появляющийся в ключевой сцене, напоминает известный приём «Кальмара». Финальная игра с ребёнком будто перекликается с кульминацией корейской драмы.

Даже финальные кадры, снятые в Лос-Анджелесе и намекающие на возможное продолжение за пределами Японии, воспринимаются как прямая параллель. Всё это делает сравнение неизбежным и вызывает споры: случайность это или осознанная попытка сыграть на чужом поле?

Почему сравнение кажется обидным

«Алиса в Пограничье» стартовала раньше, чем «Кальмар», и всегда имела собственный стиль. Манга Харо Асо вышла в 2010 году, а первый сезон сериала стал самым популярным японским проектом Netflix, набрав более 200 миллионов часов просмотра всего за четыре недели.

Второй сезон закрепил успех и оставил финальный намёк с картой джокера. Но третий, несмотря на громкий старт и попадание в топ-10 Netflix уже через два дня, получил заметно более низкие оценки: средний балл на IMDb — 7.8, на «Кинопоиске» — 7.7, а на Rotten Tomatoes рейтинг упал с 82 % у первого сезона до 67 % у третьего.

Итог

Сравнения с «Игрой в кальмара» сегодня звучат на каждом шагу, и в них есть правда: новые игры и финальные сцены действительно повторяют чужие приёмы. Но у «Алисы в Пограничье» есть то, чего нет у конкурента, — личная история Арису, его взросление и готовность любить и защищать Усаги.

Вот только остаётся вопрос: сумеет ли сериал вернуть себе самобытность и снова удивить зрителей, или навсегда останется «японским кальмаром» с рейтингом, который уже стремительно скатывается вниз? Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал, чем хорош сериал. Обязательно прочтите.