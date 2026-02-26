Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вера Брагина уже не так сильно бесит зрителей «Первого отдела»: нашелся новый ненавистный персонаж

Вера Брагина уже не так сильно бесит зрителей «Первого отдела»: нашелся новый ненавистный персонаж

26 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Первый отдел»

Главное, что самого Брагина продолжают жалеть.

Пятый сезон «Первого отдела» неожиданно сменил приоритеты: пока взрослые герои держат марку, зрительское раздражение уверенно перехватило молодое поколение. И да — на этот раз больше всего достаётся вовсе не Вере.

Когда личное перевешивает служебное

Сценаристы явно решили очеловечить Брагина и Шибанова по максимуму. Семейные проблемы, переезд, финансовые тревоги — всё это должно было приблизить героев к зрителю. И в целом ход понятный: к пятому сезону мы правда смотрим на них почти как на родственников.

Но вместе с этим сериал всё заметнее уходит от крепкого процедурника в сторону бытовой драмы. Расследований меньше — переживаний больше. И именно здесь начинают скрипеть новые сюжетные швы.

Максим Брагин — ходячая зона риска

Кадр из сериала «Первый отдел»

Главный магнит зрительского раздражения — конечно, Макс. После армии от него ждали хотя бы базового инстинкта самосохранения, но парень раз за разом выбирает максимально проблемные маршруты.

История с «я просто постоял рядом» уже выглядела тревожным звоночком. Новая линия с друзьями-курьерами окончательно закрепила ощущение: Максим упорно не учится на собственных ошибках. И это особенно режет глаз, учитывая, чей он сын.

При этом сценаристы, кажется, услышали общий нерв — устройство Макса в полицию выглядит как попытка наконец-то развернуть персонажа в сторону взросления. Хочется верить, что это не ложный манёвр.

Следствие ушло на второй план

Самое любопытное в пятом сезоне — не отдельные сюжетные ходы, а общий сдвиг интонации. «Первый отдел» всё меньше про работу и всё больше про личное.

И вот тут возникает главный риск: зритель пришёл за умным детективом, а получает всё более семейную драму. Пока проект держится на харизме Брагина и Шибанова. Но если детские линии продолжат так же активно перетягивать одеяло, сериалу придётся очень аккуратно возвращать баланс.

Одно уже ясно: Вера в этом сезоне — больше не главный раздражитель. Эстафету уверенно подхватили дети. И, честно говоря, слишком уверенно.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» «Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности Читать дальше 27 февраля 2026
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России «Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России Читать дальше 26 февраля 2026
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать Читать дальше 26 февраля 2026
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100 «Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100 Читать дальше 26 февраля 2026
В «Бандитском Петербурге» снимались настоящие криминальные авторитеты: заметили «серого кардинала» Северной столице и не только? В «Бандитском Петербурге» снимались настоящие криминальные авторитеты: заметили «серого кардинала» Северной столице и не только? Читать дальше 26 февраля 2026
«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета «Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета Читать дальше 25 февраля 2026
Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше