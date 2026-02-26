Вера Брагина уже не так сильно бесит зрителей «Первого отдела»: нашелся новый ненавистный персонаж

Пятый сезон «Первого отдела» неожиданно сменил приоритеты: пока взрослые герои держат марку, зрительское раздражение уверенно перехватило молодое поколение. И да — на этот раз больше всего достаётся вовсе не Вере.

Когда личное перевешивает служебное

Сценаристы явно решили очеловечить Брагина и Шибанова по максимуму. Семейные проблемы, переезд, финансовые тревоги — всё это должно было приблизить героев к зрителю. И в целом ход понятный: к пятому сезону мы правда смотрим на них почти как на родственников.

Но вместе с этим сериал всё заметнее уходит от крепкого процедурника в сторону бытовой драмы. Расследований меньше — переживаний больше. И именно здесь начинают скрипеть новые сюжетные швы.

Максим Брагин — ходячая зона риска

Главный магнит зрительского раздражения — конечно, Макс. После армии от него ждали хотя бы базового инстинкта самосохранения, но парень раз за разом выбирает максимально проблемные маршруты.

История с «я просто постоял рядом» уже выглядела тревожным звоночком. Новая линия с друзьями-курьерами окончательно закрепила ощущение: Максим упорно не учится на собственных ошибках. И это особенно режет глаз, учитывая, чей он сын.

При этом сценаристы, кажется, услышали общий нерв — устройство Макса в полицию выглядит как попытка наконец-то развернуть персонажа в сторону взросления. Хочется верить, что это не ложный манёвр.

Следствие ушло на второй план

Самое любопытное в пятом сезоне — не отдельные сюжетные ходы, а общий сдвиг интонации. «Первый отдел» всё меньше про работу и всё больше про личное.

И вот тут возникает главный риск: зритель пришёл за умным детективом, а получает всё более семейную драму. Пока проект держится на харизме Брагина и Шибанова. Но если детские линии продолжат так же активно перетягивать одеяло, сериалу придётся очень аккуратно возвращать баланс.

Одно уже ясно: Вера в этом сезоне — больше не главный раздражитель. Эстафету уверенно подхватили дети. И, честно говоря, слишком уверенно.