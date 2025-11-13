Веном — заклятый враг Человека-паука, но почему в фильмах они так и не встретились? Этот конфликт тянется с 90-х

Когда в 2018-м на экраны вылетел чёрный симбиот с лицом Тома Харди, фанаты Марвел недоумевали: где же Питер Паркер? Ведь в комиксах Веном — тень Паука, его антипод и зеркальное отражение. Но кино «Веном» решило пойти своим путём — и за этим стояла не творческая дерзость, а юрист с папкой документов.

Как Marvel потеряла Паука

Ещё в 90-х Marvel переживала тяжёлые времена. Денег не было, и студия начала распродавать свои комикс-активы направо и налево. Так Человек-паук и вся его галерея злодеев оказались у Sony, «Люди Икс» ушли к Fox, а «Халк» — к Universal.

Marvel тогда не подозревала, что отдаёт золотое яйцо — и спустя годы именно Sony будет распоряжаться судьбой Паука, тогда как сама Marvel (уже под крылом Disney) сможет лишь мечтать о кроссовере с Веномом.

Два разных мира

Когда Marvel Studios построила свою вселенную — с Железным человеком, Тором и Мстителями — Sony попыталась создать свою. И решила: Веном станет ядром новой серии фильмов, независимых от MCU.

Но тут возникла проблема. По закону Sony владела Пауком, а Marvel — его образом в рамках совместных фильмов вроде «Возвращения домой». Объединить их в одном сюжете можно было только при согласии обеих студий, а каждая тянула одеяло на себя.

В итоге сценаристы «Венома» просто вычеркнули Паучка из уравнения — и придумали новую биографию для Эдди Брока, без школьного фотографа из «Daily Bugle».

Сан-Франциско вместо Нью-Йорка

Чтобы подчеркнуть независимость истории, авторы переселили героя из паучьего Нью-Йорка в залив Сан-Франциско. Костюм лишили белого паучьего символа, а все связи с Паркером заменили намёками. Получилось что-то вроде «альтернативной Земли», где симбиот появился сам по себе, без космического костюма Питера.

Хитрый маркетинг Sony

До самой премьеры фанатов держали в напряжении: вдруг Том Холланд всё же заглянет хотя бы на пару секунд? В ход шли слухи, интервью, «утечки» — и Sony только подогревала интерес.

Но никакого камео не случилось. Студия просто провернула блестящий трюк: фанаты Марвел купили билеты, чтобы убедиться лично, есть ли там Паук. Не было — зато были миллионы в кассе.

И что дальше

После успеха «Венома» Sony окрепла настолько, что открыла собственную киновселенную — SUMC (Sony’s Universe of Marvel Characters). Там уже заявлены «Морбиус», «Крэйвен-охотник» и другие герои-спутники Паука, но без самого Паука.

Правда, мир кино непредсказуем: студии уже не раз садились за стол переговоров, и если зрители продолжат требовать встречи симбиота и Паркера — договор подпишут снова. Ведь в Голливуде нет вечных врагов. Есть только контракты, рейтинги и касса.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.