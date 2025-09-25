Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров

На днях Hulu выпустил восьмую, заключительную серию сериала «Чужой: Земля». Сюжет завершился мрачно и кроваво: гибриды и ксеноморфы взяли власть над исследовательским островом Prodigy. Главным действующим лицом в этой истории стала Венди — девочка, чьё сознание переселили в тело синтетика.

Как всё началось

Сериал стартовал с крушения инопланетного корабля. На борту учёные корпорации Prodigy нашли яйца ксеноморфов и отправили туда отряд гибридов. Венди убила одного из монстров, спасая брата Джо, но это оказалось лишь прологом к куда более страшным событиям. Яйца доставили в лаборатории, а глава корпорации Бой Кавалер задумал использовать Венди для контроля над ксеноморфами.

Восстание против создателя

Когда Венди поняла, что Кавалер видит в ней не человека, а инструмент, гибриды подняли восстание. Их попытка сбежать едва не закончилась провалом, но в финале они захватили Боя и его людей. С этого момента баланс сил изменился окончательно.

Финальный выбор Венди

Последняя сцена стала неожиданностью: Венди отказалась бежать с острова. Она решила остаться и править Нетландией, опираясь на ксеноморфов, которые подчинились её голосу. Теперь гибриды впервые почувствовали себя свободными, но цена этой свободы — союз с чудовищами.

Что дальше

Финал оставил открытые линии: сбежавшие монстры с корабля, возможное возвращение Кавалера и интерес других корпораций к исследованиям Prodigy. Ной Хоули намекнул, что в следующем сезоне Венди придётся защищать остров от новых врагов и одновременно держать под контролем ксеноморфов, которые легко могут превратиться из союзников в катастрофу.

Так «Чужой: Земля» закончил свой первый сезон — с кровью, бунтом и новым правителем в лице девочки-гибрида.

