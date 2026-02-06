Меню
«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

6 февраля 2026 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Не сладости и не кофе.

О гареме султана Сулеймана принято говорить как о мире роскоши, соблазна и интриг. «Великолепный век» только усилил этот образ. Но за красивыми интерьерами и нарядами скрывалась строгая система правил, где контролировали даже питание. Рацион наложниц продумывали тщательно, потому что их здоровье считалось делом государственной важности.

Гарем при Сулеймане был отдельным миром со своей иерархией и дисциплиной. На его содержание выделялись крупные средства, поэтому еды было достаточно.

Наложницы получали несколько приемов пищи в день, а меню зависело от сезона и самочувствия. В рацион входили мясо, птица, молочные продукты, крупы, зелень, фрукты и мед. Порции держали умеренными, чтобы сохранялись стройность и ухоженный вид, ведь внешность во дворце имела значение.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Питание оставалось разнообразным, но без излишеств. Ценилась белковая пища, бульоны, кисломолочные продукты. Популярной была дичь, включая перепелов. Сладости давали, но умеренно. Еда должна была поддерживать силы и здоровье.

При этом действовали строгие запреты. В гареме не подавали рыбу и мясо с кровью. Причина была практичной: придворные лекари считали такие продукты опасными для организма. Болезни во дворце старались предупреждать заранее.

От наложниц ждали не только красоты, но и способности родить наследника. Поэтому питание становилось частью контроля. Еда в гареме была элементом системы, где все подчинялось порядку и расчету. Даже роскошь там жила по правилам.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
