«Великолепный век» оставил непонятки: почему на самом деле Сулейман и Хюррем не решались отменить закон Фатиха

Турецкий сериал «Великолепный век» — это, прежде всего, история династии, а лишь затем романтический рассказ о сложных отношениях Хюррем и султана Сулеймана.

Известно, что хасеки всю жизнь боялась закона Фатиха, согласно которому только один из ее сыновей мог выжить, а остальные стали бы жертвами османских традиций. В отличие от Кесем, которая боролась за отмену этого жестокого закона, Хюррем не настаивала на его изменении. Сулейман, хотя и осознавал всю жестокость существующего законодательства, также не спешил его отменять.

Почему ни султан, ни его любимая не стремились к запрету этого закона? Возможно, Хюррем надеялась, что Сулейман проживет как можно дольше, и следующим султаном станет один из ее сыновей. В таком случае, она верила, что ее ребенок пощадит остальных и братоубийство не произойдет. Сулейман, в свою очередь, вероятно, считал, что наследником будет Мехмед, так как он был первенцем от любимой жены и не разочаровывал родителей своими поступками и словами, в отличие от других детей, включая Мустафу.

Кроме того, Сулейман, возможно, опасался за стабильность империи. Если бы закон был отменен, это могло спровоцировать восстания. Например, Мустафа, при поддержке янычар, мог бы попытаться свергнуть своего отца. Таким образом, как Сулеймана, так и Хюррем, вероятно, сдерживал страх перед возможными последствиями: «а что, если...». Государство, возможно, не было готово к кардинальным переменам и нуждалось во времени для адаптации.