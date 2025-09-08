«Великолепный век» и тут умудрился обмануть! Историки доказали, что тройняшек Селима и Нурбану не существовало

«Великолепный век» называют одним из самых красивых и исторически точных сериалов о правлении Османской империи. Его обожают миллионы зрителей по всему миру, а сцены интриг и любви давно стали культовыми.

Но историки нашли важное несоответствие: тройняшек Селима и Нурбану, показанных в сериале, на самом деле никогда не существовало. У султана было как минимум четыре дочери, и судьба трёх из них оказалась куда драматичнее и интереснее, чем показали сценаристы.

Гевхерхан — жена адмирала и убийца наложницы

Гевхерхан родилась в 1544 году, предположительно от Нурбану. В 1562 году султан Сулейман устроил пышную «тройную свадьбу», выдав Гевхерхан и её сестёр Шах и Эсмехан замуж. Мужем Гевхерхан стал легендарный османский адмирал Пияле Мехмед-паша, старше её почти на тридцать лет.

В браке они прожили 16 лет и воспитали троих детей. Современники считали Гевхерхан ревнивой: по слухам, она собственноручно убила наложницу, к которой её супруг проявил внимание.

После смерти Пияле Гевхерхан снова вышла замуж — за фаворита своего брата Мурада III, Мехмеда-пашу Джерраха, будущего великого визиря. Этот союз укрепил её влияние и сделал имя Гевхерхан известным при дворе.

Шах-султан — замуж по любви

Шах-султан, вероятно, родилась в том же году, что и Гевхерхан, но у другой матери. Первым её мужем был главный сокольничий Хасан Ага, а после его смерти Шах выбрала себе второго супруга по любви — Зала Махмуда-пашу, ключевую фигуру в казни шехзаде Мустафы. Их брак называли «легендарным»: супруги умерли с разницей всего в 12 дней и были похоронены рядом.

Эсмехан — султанша у власти

Эсмехан-султан, младшая дочь Нурбану, заключила самый влиятельный брак среди сестёр. Она стала женой великого визиря Соколлу Мехмеда-паши, фактически управлявшего Османской империей при трёх султанах.

Эсмехан активно участвовала в политических делах и влияла на гаремную политику, помогая матери ослабить позиции соперницы Сафие-султан. После убийства мужа в 1579 году Эсмехан попыталась снова выйти замуж, но умерла в 1585 году вскоре после родов.

Таинственная Фатьма-султан

Фатьма родилась в 1559 году, но её матерью точно не была Нурбану. Личность настоящей матери до сих пор остаётся загадкой. В 1574 году Фатьма вышла замуж за Каниели Сиявуша-пашу, ставшего великим визирем. Брак был счастливым: Фатьма сумела убедить брата Мурада сохранить жизнь мужа, когда тот впал в немилость.

В семье родилось четверо сыновей и дочь, но сама Фатьма умерла в 1580 году после тяжёлых родов. Она оставила завещание, занималась благотворительностью, строила школы и медресе, а её доброе имя почитали при дворе, пишет автор Дзен-канала «Загадки «Великолепного века» (Тайны Востока)».

Что показал сериал, а что скрыла история

Никаких тройняшек в реальности не было, но судьбы дочерей Селима и Нурбану переплелись с ключевыми событиями Османской империи XVI века. Их браки меняли баланс власти, а личные решения влияли на историю куда сильнее, чем показал «Великолепный век».

