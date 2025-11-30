«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов

В ряду экранизаций произведений Стивена Кинга случится пополнение. В следующем году на экраны должен выйти новый сериал «Кэрри» по одноименной книге автора.

Все предыдущие адаптации текста сложно было назвать успешными. Но теперь готовится нечто невероятное — один из актеров уже приоткрыл завесу тайны.

Мэттью Лиллард о сериале «Кэрри»

Знакомый всем по ролям в хоррорах актер Мэттью Лиллард поделился восторженными впечатлениями от работы над новой телевизионной версией «Кэрри». По его словам, режиссер Майк Флэнаган создал не просто очередной ремейк, а проект, который скрупулезно, дословно переносит на экран знаменитый роман Стивена Кинга, и результат превзойдет все ожидания даже искушенных поклонников.

Лилларду досталась роль директора школы мистера Грейла — того самого взрослого, который в книге выделяется своим здравомыслием и искренним сочувствием к затравленной Кэрри. Актер отмечает, что, несмотря на логику и эмпатию, его герой в итоге оказывается бессильным перед надвигающейся трагедией.

Эту роль в экранизации 1976 года играл покойный Стефан Гираш, а в более поздней версии 2002 года, хоть она и была ближе к первоисточнику, подобного персонажа не было вовсе.

Актерский состав сериала

Новый сериал обещает стать событием, и актерский состав уже вызывает большой интерес. Восьмисерийный проект доверил главную роль талантливой Саммер Х. Хауэлл. Как признался Мэттью Лиллард, он уже видел готовые результаты.

Режиссер Майк Флэнаган, не дожидаясь окончания съемок в Ванкувере, смонтировал и финализировал целых три эпизода.

«Мы уже посмотрели их. Шоу великолепно. Оно фантастическое», — поделился восторгом Лиллард.

Осталось запастись терпением: премьера этой многообещающей адаптации состоится на Prime Video только в 2026 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Уэнсдэй» нашли отсылки к Стивену Кингу.