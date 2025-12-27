«Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря

Еще пару недель назад казалось, что зритель уже устал от сериалов, но эта неделя на PREMIER показала обратное. Люди не просто смотрели — они выбирали, спорили и возвращались к экранам.

Рейтинг просмотров оказался неожиданно жестким: комедии, драмы и триллеры столкнулись в одном чарте, и победили вовсе не новинки.

Кто вырвался в лидеры

Абсолютным номером один стал «Великий и могучий» — сериал, который уверенно удерживает внимание аудитории уже вторую неделю подряд. Его смотрят семьями, обсуждают в соцсетях и пересматривают серии. Это редкий случай, когда легкий юмор и актерская харизма работают лучше любых громких премьер.

Вторую строчку занял «Полярный». История сурового Севера и харизматичного героя оказалась настолько цепляющей, что зрители буквально залипают на сериях. Он не рвется в лидеры, но стабильно дышит им в спину.

На третьем месте «Зверобой». Это уже другая энергия — мрачнее, жестче и атмосфернее. Его выбирают те, кто устал от комедий и ищет напряжение и драму.

Что еще удерживает внимание

В топе также «Большие девочки. Дочки-матери» и «Химичка», которые доказывают, что зрителю нужны не только шутки, но и сильные эмоции. А в нижней части рейтинга заметно оживление у развлекательных проектов вроде «Реальных пацанов» и «Праздников».

Эта неделя ясно показала: зритель снова голосует не за шум, а за истории. И в этом чарте каждый процент — это реальный выбор.

