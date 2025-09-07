Меню
Киноафиша Статьи Великая тайна династии: причастен ли Джихангир к смерти Мустафы

7 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Великолепный век»

Подозрения, боль и дворцовые интриги, которые изменили судьбу османской империи.

В «Великолепном веке» смерть шехзаде Мустафы — одна из самых шокирующих сцен. Любимец янычар и народа, считавшийся будущим падишахом, погибает по воле собственного отца.

Но многие зрители до сих пор обвиняют в этом печальном исходе не только султана Сулеймана, но и млдшего брата Мустафы.

Сериал показывает братьев близкими

В сериале Мустафу изображают добрым, справедливым и достойным наследником. Его уважают янычары, любят простые люди, а внутри дворца он старается поддерживать отношения даже с детьми Хюррем.

Джихангир, младший и болезненный сын султана, показан как самый светлый из братьев — искренний, привязанный к Мустафе, готовый его поддержать, несмотря на противостояние их матерей.

Именно поэтому сцена в лагере султана особенно шокировала зрителей. В сериале Мустафа сомневается, идти ли к отцу, подозревая ловушку.

Но Джихангир убеждает его, уверяя, что лично говорил с Сулейманом и тот поклялся не причинять вреда. Главный претендент на трон верит словам брата — и идёт на верную смерть.

Что было на самом деле

В реальности версия о близких отношениях между Джихангиром и Мустафой сомнительна, пишет автор дзен-канала Интриганка Великолепный век.

Историки писали, что Мустафа покинул дворец ещё в 1533 году, отправившись править в Манису, когда Джихангиру было всего два года.

Позже его назначили в дальний санджак Амасью, и с младшими братьями он виделся крайне редко.

К моменту трагедии Джихангиру было 27 лет, но говорить о тесной дружбе с Мустафой нельзя — их пути практически не пересекались. И версия, что Джихангир успокаивал брата перед встречей с падишахом, появилась только благодаря сериалу.

Почему обвиняют Джихангира

Несмотря на исторические факты, фанаты до сих пор спорят, был ли младший сын Хюррем причастен к трагедии. На форумах фанаты пишут:

«Без слов Джихангира Мустафа бы не пошёл к шатру султана!», «Он не хотел предательства, но стал инструментом интриг Хюррем и Рустема».

Эти эмоции подпитывает и то, что вскоре после казни Мустафы Джихангир умирает. В сериале его смерть объясняют мучительными переживаниями и чувством вины, а поклонники видят в этом косвенное признание: даже сам Джихангир не простил себе свою роль.

Также прочитайте: Зачем Джихангиру показали мертвого Мустафу? Зрители «Великолепного века» так и не поняли — но есть три версии

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
