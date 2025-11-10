Меню
Киноафиша Статьи Великан без меча, конница без копий: почему «Битва бастардов» в «Игре престолов» — апофеоз абсурда и глупости

10 ноября 2025 15:42
Кадр из сериала «Игра престолов» (2011)

Зрители закрывают лицо рукой.

«Битва бастардов» из сериала «Игра престолов» — тот редкий случай, когда сражение, снятое с размахом, поражает не величием, а количеством глупостей, пишут в Сети зрители.

Да, всё выглядит мощно: грязь, кровь, сотни тел, ревущие лошади. Но если смотреть не глазами фаната, а просто включить логику — становится страшно не за героев, а за сценаристов.

Великан без меча

Начнём с самого очевидного. У Джона Сноу — великан. Пятиметровая ходячая катапульта, на которую, кажется, ушёл весь бюджет. Но нет — оружия ему не дали, доспехи не выковали. Голыми руками против армии, зато эффектно.

Можно было подождать недельку, заказать кузнецам кольчугу и копьё — но кто ж в «Игре престолов» думает головой, когда можно красиво погибнуть?

Конница без копий

Дальше — кавалерия. Рыцари обеих сторон несутся друг на друга с мечами, будто копий в Вестеросе не водится. А потом Рамси Болтон, гений тактики, приказывает лучникам стрелять прямо в гущу схватки.

Стрелы сыплются на головы своих же людей, но кого это волнует — ведь нужно показать, какой Рамси жестокий.

Кадр из сериала «Игра престолов» (2011)

Армия-зомби и внезапное спасение

Пехота Старков стоит и спокойно ждёт, пока их окружат, словно на экскурсии. Зато финал подан с драматическим блеском: внезапно врываются рыцари Долины, которых никто не встречает — конницу Болтон успел собственноручно расстрелять.

В реальной жизни колонна конников, влетевшая в строй пехоты, просто свалилась бы в кучу, но здесь — красиво, эпично, без единого шанса для физики.

«Очень жаль, что тот кто придумывал сценарий данной битвы не удосужился ознакомиться с ходом реальных исторических сражений в Средние Века. Ведь можно было бы сделать эту битву не только важной для сюжета, но и не противоречащей здравому смыслу», — пишут в Сети зрители.

Победа над логикой

В итоге добро победило, но здравый смысл — нет. «Битва бастардов» из «Игры престолов» выглядит как дорогой, талантливо снятый хаос, где логика умерла раньше всех. И если Сноу — бастард по рождению, то сама битва — бастард сценарного ремесла.

Также прочитайте: Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» (2011)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
