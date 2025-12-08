Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале

Ноа Шнапп вскрыл главный секрет финального сезона — и он меняет расстановку сил в истории.

Ноа Шнапп неожиданно раскрыл ключевой элемент сюжета финальных серий «Очень странных дел» — и сделал это буквально одной фразой. Теперь стало понятно, какую роль в финале сыграют Уилл, Одиннадцатая и сама Изнанка.

Как спойлер изменил взгляд на Векну

В новом выпуске шоу «Hot Ones Versus» Ноа Шнапп пересказывал события всех сезонов, и именно там произнес фразу, которая стала поводом для обсуждений:

«Вступает Векна. Он главный злодей, которым управляет Истязатель Разума. Мы глубже погружаемся в историю».

Зрители давно подозревали связь Генри Крила с высшей силой, но теперь она фактически подтверждена.

Что планирует Векна в финале

По сюжету пятой главы Векна похищает подростков из Хокинса и пытается присоединить их к коллективному разуму, чтобы перенести Изнанку в реальный мир.

Его цель — перестроить все вокруг под собственное видение. Связь с Истязателем Разума объясняет, почему его сила так велика и откуда она появилась.

Почему Уилл становится ключевой фигурой

Создатели отмечали, что в финале раскроют природу Изнанки. Шнапп подтвердил, что Уилл, находившийся под влиянием Векны еще в первом сезоне, благодаря этой связи получил сверхспособности.

В новых сериях он объединится с Одиннадцатой и Кали Прасад, чтобы остановить монстра. Это возвращает героя в центр конфликта и делает его роль решающей.

Вторая часть финального сезона выйдет 25 декабря на Netflix, третья — 31 декабря. А в 2026 году зрителей ждет новый мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го».

