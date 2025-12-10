Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом

«Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом

10 декабря 2025 07:00
Кадр из сериала «Ведьмак»

Фрейя Аллан была очень расстроена решением коллеги. 

Уход Генри Кавилла из «Ведьмака» стал настоящим потрясением для сериала, кардинально изменив его будущее. Но, как выясняется, это могло стать лишь первым звоночком.

Оказывается, замена ждала не только Геральта — под ударом оказался и ключевой персонаж, его экранная «приемная дочь» Цири.

Уход Генри Кавилла из «Ведьмака»

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич объяснила уход звезды тем, что актёр принял решение посвятить себя новым проектам, а напряжённый график съёмок и огромная физическая нагрузка лишь укрепили его в этом выборе.

Однако в воздухе витали и другие, более убедительные слухи. Кавилл, как известно, является большим поклонником оригинальных книг Сапковского и вселенной игр, и многие полагают, что слишком вольная трактовка сюжета в сериале стала для него точкой невозврата. Разногласия в видении персонажа и истории, судя по всему, сыграли не последнюю роль.

Кадр из сериала «Ведьмак»

Фрейя Аллан в «Ведьмаке»

Фрейя Аллан, сыгравшая Цири в сериале «Ведьмак», откровенно призналась, что всерьёз планировала покинуть проект вслед за Генри Кавиллом. Для неё его уход стал личным ударом.

«Я так плакала, мне хотелось закончить историю с тем же человеком, который выступил ранее приемным отцом Цири», — поделилась актриса.

Она настолько сроднилась с Кавиллом на площадке, что не могла представить себе работу с кем-либо ещё в роли Геральта. Эта мысль заставила её долго колебаться. Однако после серьёзных раздумий Аллан всё же решила вернуться, чтобы довести историю Цири до конца в четвёртом и финальном пятом сезонах.

Она отметила, что съёмочная группа тепло приняла Лиама Хемсворта, но её до сих пор удивляет масштаб критики от фанатов. Зрители в 4 сезоне ругали даже те сюжетные повороты, которые были взяты прямиком из книг Сапковского, а нового Геральта многие сочли недостаточно харизматичным и суровым по сравнению с предыдущим воплощением.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько всего школ существует в мире «Ведьмака».

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Читать дальше 9 декабря 2025
Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Читать дальше 9 декабря 2025
Сулейман за всю жизнь делал так только дважды: кому из наложниц он бросил фиолетовый платок и что значит этот цвет Сулейман за всю жизнь делал так только дважды: кому из наложниц он бросил фиолетовый платок и что значит этот цвет Читать дальше 8 декабря 2025
«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду «Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду Читать дальше 11 декабря 2025
Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой Читать дальше 11 декабря 2025
Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Читать дальше 11 декабря 2025
Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть Этот советский хит запутаннее, чем «Бойцовский клуб» и «Субстанция»: Яндекс выяснил, о каком фильме зрители чаще спрашивают нейросеть Читать дальше 10 декабря 2025
Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше