«Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом

Уход Генри Кавилла из «Ведьмака» стал настоящим потрясением для сериала, кардинально изменив его будущее. Но, как выясняется, это могло стать лишь первым звоночком.

Оказывается, замена ждала не только Геральта — под ударом оказался и ключевой персонаж, его экранная «приемная дочь» Цири.

Уход Генри Кавилла из «Ведьмака»

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич объяснила уход звезды тем, что актёр принял решение посвятить себя новым проектам, а напряжённый график съёмок и огромная физическая нагрузка лишь укрепили его в этом выборе.

Однако в воздухе витали и другие, более убедительные слухи. Кавилл, как известно, является большим поклонником оригинальных книг Сапковского и вселенной игр, и многие полагают, что слишком вольная трактовка сюжета в сериале стала для него точкой невозврата. Разногласия в видении персонажа и истории, судя по всему, сыграли не последнюю роль.

Фрейя Аллан в «Ведьмаке»

Фрейя Аллан, сыгравшая Цири в сериале «Ведьмак», откровенно призналась, что всерьёз планировала покинуть проект вслед за Генри Кавиллом. Для неё его уход стал личным ударом.

«Я так плакала, мне хотелось закончить историю с тем же человеком, который выступил ранее приемным отцом Цири», — поделилась актриса.

Она настолько сроднилась с Кавиллом на площадке, что не могла представить себе работу с кем-либо ещё в роли Геральта. Эта мысль заставила её долго колебаться. Однако после серьёзных раздумий Аллан всё же решила вернуться, чтобы довести историю Цири до конца в четвёртом и финальном пятом сезонах.

Она отметила, что съёмочная группа тепло приняла Лиама Хемсворта, но её до сих пор удивляет масштаб критики от фанатов. Зрители в 4 сезоне ругали даже те сюжетные повороты, которые были взяты прямиком из книг Сапковского, а нового Геральта многие сочли недостаточно харизматичным и суровым по сравнению с предыдущим воплощением.

