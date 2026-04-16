Меню
Русский English
Отмена
Ведьма Пустоши собирала расчлененку и мечтала о голове Хаула: что еще Миядзаки изменил в экранизации «Ходячего замка»

16 апреля 2026 12:21
Кадр из фильма «Ходячий замок»

Книжная история не хуже, и не лучше — она просто другая.

Аниме «Ходячий замок» от Хаяо Миядзаки часто воспринимают как точную адаптацию книги, но это не совсем так. Режиссер взял за основу роман «Ходячий замок», но сильно переработал его, добавив свои темы и настроение.

В итоге получилась не просто экранизация, а авторская история, в которой знакомый сюжет звучит по-новому.

Война стала главным мотивом

Одно из самых заметных отличий — линия войны. В книге она практически не играет роли и лишь упоминается вскользь, а в фильме становится центральной темой.

Миядзаки сделал акцент на антивоенном посыле, добавив масштабные сцены и атмосферу тревоги. Это придает истории глубину и делает ее более личной для режиссера.

Ведьма из Пустоши — уже не главный злодей

Еще одно важное изменение касается персонажа Ведьмы. В книге она — полноценный антагонист с мрачной целью и пугающими методами. Ее желание — создать идеального человека, собрав части тел других волшебников и используя Хаула в качестве головы.

В фильме же ее образ смягчен. После потери сил она становится почти комичным и даже трогательным персонажем, что полностью меняет восприятие истории.

Хаул — другой герой

Сам Хаул тоже сильно отличается от книжного варианта. В романе он — легкомысленный и самовлюбленный ловелас, который постепенно меняется.

В фильме он кажется загадочным и красивым, но за этим скрывается страх и неуверенность. Такой подход делает героя более трагичным и близким зрителю.

Почему это работает

Эти изменения не случайны. Они помогают превратить сложный книжный сюжет в цельную визуальную историю и при этом добавить авторский стиль Миядзаки.

В результате фильм живет своей жизнью и воспринимается как отдельное произведение. И, возможно, именно поэтому его хочется пересматривать снова и снова.

Фото: Кадр из фильма «Ходячий замок»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше