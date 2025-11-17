Меню
Вечная вражда в космосе: почему Хищники так ненавидят ксеноморфов, а те отвечают им взаимностью? Разбираем отношения двух рас

17 ноября 2025 16:00
Кадры из фильмов «Чужой» (1979), «Хищник: Планета смерти» (2025)

Оказывается, все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Почему Хищники ненавидят ксеноморфов? В Сети на этот счёт давно идёт спор, но фанаты сходятся в одном: отношения у яутжа и «чужих» — это не просто охота, а целая культура войны, построенная на древних ритуалах и взаимной ненависти.

Почему ксеноморфы — идеальная добыча

Пользователи пишут, что для Хищников ксеноморфы — лучший трофей в галактике. Эти создания быстрые, смертельно опасные и не знают страха. Один из комментаторов метко заметил:

«Хищники охотятся на них, потому что пришельцы — идеальная добыча. Пришельцы убивают, потому что это то, что они делают».

Сражение с таким противником — показатель силы, смелости и статуса.

Ритуалы посвящения у яутжа

В культуре Хищников убийство ксеноморфа — особый обряд. Молодым Кровям поручают одолеть хотя бы одного «чужого», чтобы получить право называться охотником. Как пишут фанаты:

«Молодым Кровям поручают успешно охотиться на ксеноморфа в качестве обряда посвящения».

Чем выше ранг, тем жестче задача: зачистить улей, победить нескольких королев, выжить — всё это считается почестью.

Великие змеи и культ охоты

Сами яутжа называют ксеноморфов «великими змеями» и относятся к ним с почтением, граничащим с суеверным страхом. Поэтому и возникают легенды о планетах, где Хищники специально разводят ульи, превращая охоту в экзамен на выживание.

Как ксеноморфы видят Хищников

Точка зрения «чужих» официально почти не раскрыта, но фанаты уверены, что взаимная неприязнь взаимна. Ксеноморфы реагируют на яутжа как на угрозу и атакуют их так же, как людей или любую другую жизнь.

Кто-то в комментариях шутит: «Отдалились друг от друга после грязного развода», но суть одна — это вечная война хищника и зверя, где никто никого не жалеет.

Ранее мы писали: Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор

Фото: Кадры из фильмов «Чужой» (1979), «Хищник: Планета смерти» (2025)
Екатерина Адамова
