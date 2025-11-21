Меню
Киноафиша Статьи Вайнштейны давили, критики морщились — а теперь этот забытый фильм с Мэттом Дэймоном ворвался в топ-10 Netflix

21 ноября 2025 22:00
«Братья Гримм»

Спустя два десятилетия картина Терри Гиллиама получила вторую жизнь и стала мировым хитом стриминга.

Фильм «Братья Гримм», созданный в 2005 году, неожиданно вернулся в глобальные чарты Netflix и поднялся в топ-10 мирового рейтинга.

Картина, которая когда-то получила смешанные отзывы, сегодня переживает новое рождение. И это особенно иронично, учитывая, какой хаос скрывался за её созданием.

Как сказка превратилась в производственный кошмар

Терри Гиллиам взялся за проект с амбициями, но сразу столкнулся с сопротивлением Боба и Харви Вайнштейнов. По его словам, «они ездили по нему, как каток по гравию».

Производство останавливалось почти на две недели, оператора уволили через шесть недель, а Мэтт Дэймон вспоминал, что режиссёр «плевался яростью в сторону системы».

Сценарий переписывался, студии спорили, кто будет распределять деньги, — итогом стал фильм, с которым никто из сторон до конца не был доволен.

Что за история скрывается под слоем конфликтов

В центре сюжета — братья, которых мир знает как собирателей сказок. Но здесь они — мошенники, разыгрывающие фальшивые экзорцизмы. Пока не сталкиваются с настоящим проклятием.

Гиллиам использует свою фирменную смесь тёмного юмора, гротеска и европейского фольклора, а дуэт Мэтта Дэймона и Хита Леджера держит динамику.

В ролях — Лина Хиди, Питер Стормаре, Моника Беллуччи и Джонатан Прайс. Атмосферу усиливают чешские локации, в которых снимали картину.

Почему фильм выстрелил только сейчас

Изначально «Братья Гримм» собрали в мире $105,3 млн и получили смешанные рецензии. Но Netflix дал фильму второй шанс — и зрители внезапно оценили то, что раньше казалось странным: атмосферность, визуальный стиль Гиллиама, необычную трактовку сказок и ностальгию по Леджеру.

Похоже, что время работает лучше критиков: фильм, которому не дали раскрыться в момент выхода, наконец оказался в правильной среде — и зрители увидели в нём то, что осталось незамеченным двадцать лет назад.

Фото: Кадр из фильма «Братья Гримм» (2005)
Анна Адамайтес
