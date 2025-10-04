Меню
Киноафиша Статьи Василий Сталин и фронтовые асы: кто стоял за настоящей «поющей эскадрильей», вдохновившей фильм «В бой идут одни старики»

4 октября 2025 08:27
Кадр из фильма «В бой идут одни старики» (1973)

Культовая сцена со «Смуглянкой» — это не просто кино, а отсылка к реальной фронтовой традиции, которую знал каждый лётчик.

Многие зрители уверены, что «поющая эскадрилья» из фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики» (1973) — это красивая выдумка сценаристов.

Но на самом деле подобное подразделение существовало: лётчики действительно пели между вылетами, и этот штрих режиссёр позаимствовал из реальной истории фронтовых асов.

Настоящая «поющая эскадрилья»

«Поющая эскадрилья» действовала во время Великой Отечественной войны в составе 5-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Её командиром был Василий Сталин, сын Иосифа Сталина. Лётчики славились не только боевым мастерством, но и концертами прямо на фронте.

Песни помогали бойцам снимать напряжение, поддерживать моральный дух и оставаться людьми среди ужаса войны.

«Смуглянка» и ошибка во времени

Культовая сцена фильма, где герои под руководством Титоренко исполняют «Смуглянку», — сильный момент, но в нём есть неточность, пишет дзен-канал СРАВНИМ!

Песня была написана в 1940 году, однако по-настоящему популярной стала только в 1944-м, когда её включил в свой репертуар ансамбль Александрова.

По сюжету же действие фильма разворачивается в 1943 году, во время битвы за Днепр. Да, хронология нарушена, но именно эта сцена подарила песне вторую жизнь и сделала её символом военной эпохи.

Показатель

Значение

Рейтинг на КиноПоиске

8,7

Рейтинг IMDb

8,2

Также прочитайте: Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР

Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни старики» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
