Василий ей вовсе был не нужен? Зачем Раиса на самом деле пришла к Надежде в «Любовь и голуби»

«Любовь и голуби» давно разобрали на цитаты, но один эпизод до сих пор ставит в тупик. Зачем Раиса Захаровна пришла в скромный дом Надежды? Причём тайком, без ведома самого Василия.

Это же не просто случайность — в её поступке чувствуется странный расчёт. Зрители ломают голову, предлагая самые неожиданные объяснения. Каждая версия по-своему убедительна.

Характер Раисы Захаровны

Автор Дзен-канала «Кинодом» прямо сравнил персонажа Людмилы Гурченко со злодеем, которого тянет на место преступления.

«Тут смешиваются и восторг от того, что и она смогла, и у неё теперь мужик есть, и ей хочется еще раз пережить все эмоции. Хочет она и себе самой доказать, что никакой вины за собой не чувствует — это всё судьба и звёзды», — считает автор.

Мнение зрителей

А у комментаторов были и другие любопытные идеи. Одни посчитали, что таким образом Раиса хотела замять скандал.

«Репутация сотрудника отдела кадров должна была быть безупречна. Раиса Захаровна опасается скандала — посёлок небольшой. Могут и с работы попросить за аморалку — разбила семью, открыто живёт с чужим мужем», — пишут зрители.

Другие уверены, ее визит нужен, чтобы заставить Василия развестись.

«Ей нужно было спровоцировать Надежду на развод, она же говорила, что Василий нерешительный. Ей надо было сдвинуть ситуацию. Потому как Василий ничего не решал, просто жил с ней, и не собирался разводиться», — отмечают комментаторы.

А третьи считают, что героиня, всерьез воспринимавшая карму и астрологию, хотела убедиться, что ей не желают зла. А брак с Василием ей вовсе был не нужен.

«Она-то понимает, что уводить мужа из семьи — это грех, и ей, как помешанной на эзотерике, нужно получить прощение от обиженной жены, знать, что её светлая аура не подпорчена, что Надежда не наложит на неё проклятие», — отмечают пользователи.

