Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»

Пока фанаты остросюжетных процедуралов внимательно следят за новыми сериями «Первого отдела», поклонники Антона Васильева с нетерпением ждут новостей о возвращении его на НТВ. Однако надеяться на премьеру «Невского» уже весной не стоит — сериал все ещё снимается.

Но это не значит, что аудиторию оставят без картин с полюбившимся актёром.

Премьеры с Антоном Васильевым

В Сети проанализировали будущие новинки телевизионного сезона и пришли к выводу, что в период с середины марта до начала июля НТВ выпустит целый пул больших премьер. Среди них вероятно будут релизы «Балабола 9», «Законника», «Извозчика», а также «Грабителя» как раз с участием Антона Васильева.

Кстати, Фома из Невского, скорее всего, тоже вернётся, но уже в сериале «Число зверя». Также пока не ясно, когда именно будет показан «Приговор», в котором главную роль тоже исполнил Антон Васильев. Этот сериал создавался совместно с платформой «КИОН», поэтому и должен быть сначала выложен на стриминге, а уже потом перекочевать на канал.

Сюжет сериала «Грабитель»

Главный герой сериала — сотрудник отдела по экономическим преступлениям, который возвращается в небольшой город, где когда‑то оставил бывшую жену и, казалось бы, всё, что с ним связано. В первый же день он случайно оказывается в банке как раз в тот момент, когда туда врываются грабители.

Помимо денег, налётчики прихватывают с собой чёрную бухгалтерию местного криминального авторитета, и все улики неожиданно указывают на героя. Теперь ему грозит опасность с двух сторон: мафиози жаждет отомстить за пропавшие документы, а полиция считает его соучастником.

Герою ничего не остаётся, кроме как пуститься в бега и по дороге пытаться самостоятельно распутать этот клубок, чтобы снять с себя подозрения и сохранить жизнь.

Сюжет сериала «Приговор»

В центре сюжета — Савва, который в юности по глупости связался с криминалом и угодил за решетку. Долгие годы в неволе превратили его в другого человека. Выйдя на свободу, герой мечтает только об одном: тихо жить с женщиной, которая его ждала, и забыть прошлое.

Но в его жизнь снова вползают угрозы, и привычный мир рушится на глазах. Тогда Савва сам отправляется на поиски тех, кто когда‑то сломал ему судьбу, чтобы наконец отомстить.