Васильев поразил даже режиссера «Ёлок 11»: зря актёра считали копией мрачного Семёнова из «Невского»

Антона Васильева зрители в первую очередь знают по детективным процедуралам. Но последними работами актер доказывает, что может удивить публику. Это подтверждает и его роль в «Ёлках 11».

Премьера этого фильма в январе прошла на федеральном ТВ. В одной из новелл Васильеву достался нехарактерный мелодраматический образ. И в нем он удивил даже режиссера.

Васильев в «Ёлках 11»

В январе Первый канал представил зрителям одиннадцатую часть новогодней франшизы «Ёлки». Помимо турецкой звезды Бурака Озчивита, в проекте снялся и Антон Васильев, известный по образу в сериале «Невский».

Васильев появился в новелле под названием «Спящая красавица», где его партнёршей стала Ирина Пегова. Его работа в этом лирическом эпизоде произвела сильное впечатление даже на режиссёра главы, Александра Котта.

«Антон Васильев меня совершенно покорил. Со стороны он кажется закрытым и даже немного суровым. Но в работе он раскрывается совершенно неожиданно. Причём не только как актёр, но и как человек. У него потрясающее, очень тонкое чувство юмора, всегда с долей самоиронии», — поделился впечатлениями Котт.

Сюжет «Ёлок 11»

Эта часть новогодней франшизы, как и её предшественницы, рассказывает о магии праздника. В канун Нового года судьбы самых разных людей по всей стране причудливо сплетаются.

В Саяногорске пенсионерка Валентина не хочет праздновать. Раньше, когда она работала в школе, её телефон разрывался от звонков и поздравлений. Теперь же её забывают даже собственные сыновья.

Один из них, Юра, работает охранником в богатом доме и ухаживает за мини-пигом по имени Костян. Второй, капитан дальнего плавания Павел (его как раз играет Васильев), пытается наладить личную жизнь в Калининграде. Он познакомился в Сети с женщиной по имени Екатерина, но выяснилось, что от её лица писала младшая дочь. Девочка очень хотела найти маме пару, но все мужчины пугались, узнав, что у неё пятеро детей и собака.

В Москве супруги Рома и Лена собираются на корпоративный хоккейный матч. Рома готовится отчаянно поддаваться своему начальнику, который к тому же приходится ему тестем. Но планы рушатся с неожиданным приездом отца Ромы, Виталия.

А в Альметьевске девушка Настя мечтает сбежать от злой мачехи и вредных сестёр. Её цель — попасть на новогодний бал, где будет присутствовать турецкая звезда Бурак Озчивит. Помочь ей в этом вызвался добрый курьер Дамир.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.