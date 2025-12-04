Меню
«Варя Черноус уже не та»: чем новый «Склиф» с Асмус расстроил зрителей — проигрывает сам себе и другим сериалам

4 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Склиф»

Проект пока не оценили.

В ряду российских медицинских сериалов произошло пополнение. На экраны вышли первые серии «Склифа».

К знаменитому «Склифосовскому» с Максимом Авериным этот проект не имеет никакого отношения. Это отдельная история со своим сюжетом. Правда, ни сценарий, ни сама концепция картины пока зрителям не понравилась.

Сюжет сериала «Склиф»

Это драматичная история, закрученная вокруг талантливого хирурга-травматолога Евгении Покровской. Каждый её день — это настоящее сражение за жизни пациентов в знаменитом институте скорой помощи, где ценят только результат. Будучи настоящим профессионалом, Евгения наконец получает шанс занять заветную ставку, о которой так долго мечтала.

Но на пути к цели её ждёт серьёзное препятствие — харизматичный и амбициозный хирург Роман Поликарпов, который тоже претендует на это место. Ситуация осложняется до предела, ведь между ними уже существуют запутанные личные отношения, которые теперь оказываются под угрозой.

Покровской предстоит не просто доказать, что она — лучший специалист в мире, где традиционно доминируют мужчины, но и сделать невероятно сложный выбор между карьерой и чувствами.

Кадр из сериала «Склиф»

Отзывы о сериале «Склиф»

Казалось бы создатели использовали проверенную формулу. На фоне успеха «Склифосовского» зрители явно посмотрят хотя бы первую серию созвучного нового «Склифа».

А еще главную роль отдали Кристине Асмус, которую звездой когда-то сделало медицинское шоу «Интерны». Но все эти приемы как раз и не впечатлили публику.

«Не цепляет от слова совсем, Асмус мимо, вообще не её роль», «На что был расчет после 12 сезонов "Склифосовского". Автоматом сравнение у людей же будет», «Мда, Варя Черноус уже не та», «Стащили с какого-то американского процедурала про неотложку, на наши реалии даже не переделали: не сериал, а какой-то фарс, будто пародия на все картины о больницах», — пишут комментаторы.

Пока на экраны вышли только первые серии, возможно по ходу развития сюжета зрители изменят свое мнение о проекте. Финал «Склифа» запланирован на 10 марта.

Ранее портал «Киноафиша» писал график выхода проекта.

Фото: Кадры из сериала «Склиф»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
