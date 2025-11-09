Варианты есть, но выбор очевиден: кто на самом деле был настоящей любовью Геральта из «Ведьмака»

У Геральта из «Ведьмака» немало врагов, но ещё больше женщин, которые его любили. Трисс, Йеннифэр, даже Шани — каждая оставила след в его судьбе. Но вопрос, кто из них действительно его единственная, до сих пор вызывает споры не только у фанатов игр и сериала, но и у читателей Сапковского.

Йеннифэр — любовь, против которой не устоишь

С их первой встречи всё шло не по плану. Йен — упрямая, саркастичная, опасная. Геральт — ведьмак, который не знает, что значит «тихая жизнь». Они будто притягивались и отталкивались одновременно. Но именно в тот момент, когда он спасает её от джинна, связывая их судьбы последним желанием, становится ясно: это не случайность, а рок.

Между ними нет покоя — только сила. Они спорят, бросают вызовы, уходят и возвращаются снова, потому что не могут иначе. Йеннифэр — его равная, его буря. И если в «Ведьмаке 3» у игрока есть выбор, то для самого Геральта его нет — он сделан давно.

Трисс — нежность, которая не выдерживает времени

Трисс Меригольд — противоположность Йеннифэр. Тепло, забота, мягкость, в которых легко утонуть. Их роман родился в тишине, когда Геральт потерял память, и Трисс воспользовалась этим, чтобы стать ближе. Но когда память вернулась — исчезла и иллюзия.

Трисс всегда хотела быть рядом, но он смотрел не на неё. В книгах и в сериале это видно особенно ясно: он благодарен ей, он ей доверяет, но не любит так, как Йен.

Почему выбор всё же очевиден

Йеннифэр — не просто женщина из прошлого. Она — его судьба, как Цири — его предназначение. Их связь — не про удобство, а про огонь, который не гаснет, даже если обжигает. Трисс могла подарить покой, но Йеннифэр подарила смысл.

И если ведьмаку суждено идти один против чудовищ и судьбы, то только с воспоминанием о женщине, которая никогда не позволила ему быть просто человеком.

