«Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно

Аниме, которое давно вышло за рамки жанра и превратилось в бесконечное путешествие по миру Оды.

Если открыть поисковик и набрать один из самых частых запросов года — «Ван Пис сколько серий?», — можно легко провалиться в кроличью нору. Потому что чем дольше пытаешься разобраться, тем сильнее понимаешь: аниме «Ван Пис» давно перестало быть просто сериалом.

Это настоящий живой организм, который растёт четверть века и даже не думает останавливаться. И да — число эпизодов поражает даже тех, кто смотрит Луффи с детства.

Сколько серий на самом деле

На ноябрь 2025 года у «Ван Пис» уже больше 1150 серий. Сериал начал выходить 20 октября 1999 года, и с тех пор Toei Animation держит темп так, будто у них бесконечный запас кофеина и оптимизма.

Плюс — четырнадцать фильмов, OVA, спецвыпуски и дополнительные истории, которые аккуратно вставляются между арками, расширяя мир до размеров собственного океана.

Почему цифра только растёт

Пока манга Оды продолжает историю, а фанаты всё так же верят в Луффи, сериал будет жить. После арки «Страна Вано» аниме вошло в «Яичную Голову» и двинулось дальше, не дав зрителям ни минуты отдыха. И каждая новая глава превращается в эпизод, который тут же поднимается в тренды.

Что ещё важно знать

У «Ван Пис» есть собственная экосистема: арки, филлеры, фильмы, OVA — и порядок просмотра, который новичков может напугать сильнее любого морского монстра. Но суть остаётся неизменной: это история о свободе, о море, о друзьях и о человеке, который решил стать королём пиратов и внезапно увёл с собой полмира.

Так что сколько серий у «Ван Пис»? Уже больше 1150. И если честно — кажется, это число ещё далеко не финальное.

