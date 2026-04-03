Не все смогли досмотреть: чем закончился 3 сезон «Вампиров средней полосы» — сцены со Стояновым вызывают вопросы

Третий сезон «Вампиров средней полосы», растянувшийся почти на полгода, завершился финальной серией в конце марта.

Первая часть сезона вышла в ноябре 2025 года. Вторую часть показывали по одной серии каждую неделю с февраля по март 2026-го.

Как пишут авторы Film.ru, из-за долгого ожидания и непривычного графика многие отказались досматривать сериал.

В сюжете третьего сезона Женек (Тимофей Кочнев) оказался со злобным василиском и несколько серий сидел прикованным к стулу. Дедуля (Юрий Стоянов) пытался его лечить сомнительными способами — от портрета Сталина до поедания земли.

«Взаимодействие этих двух персонажей едва ли еще вызывает улыбку, скорее зевки», — пишут авторы.

Врач Жан Иванович (Артем Ткаченко) потерял зрение в столкновении с уральцами и большую часть времени был беспомощен. Он по-прежнему соперничал с рок-музыкантом Сергеем (Дмитрий Чеботарев) за внимание Ольги. Сам Сергей, хоть и стал отцом, остался инфантильным и зависимым.

Уральский клан пережил раскол. Борис Феликсович (Егор Дружинин) жаждал реванша, но часть уральцев тайно поддерживала смоленских вампиров, кто-то помогал Ольге Анваровне бежать и попадал в плен, а кто-то консультировал противника.

Третья часть стала режиссерским дебютом шоураннера Алексея Акимова. По структуре сезон получился неровным. В начале сохраняется детективная интрига с исчезновением людей, но к середине этот мотив почти исчезает из фокуса. Вторая половина сезона проходит на Урале. Местные вампиры похищают Ольгу Анваровну (Ольга Медынич) и её необычного ребёнка. Смоленские вампиры едут на выручку, и кульминацией становится операция по спасению.

В нескольких финальных сериях герои в оранжевых комбинезонах, включая Ольгу, которая потеряла вампирские силы после родов, бегут по лесу от уральских охотников. Сцены напоминают и «Игру в кальмара», и «Отбросы», но в целом выглядят менее динамично, чем первая половина сезона и тем более первый сезон.